Hugues Aufray, 97 ans: «Je n’ai jamais été à la mode, c’est pour cela que je suis toujours vivant»

À 97 ans, Hugues Aufray continue de monter sur scène, de préparer de nouveaux projets et de regarder sa carrière avec une étonnante distance. Invité ce vendredi 18 septembre dans RTL Matin, face à Marc-Olivier Fogiel, l’interprète de Santiano a résumé sa longévité artistique en une formule : « Je n’ai jamais été à la mode, c’est pour cela que je suis toujours vivant. »

Une manière pour le chanteur de rappeler qu’il a traversé les décennies sans chercher à suivre les tendances. Né le 18 août 1929, Hugues Aufray vient de fêter ses 97 ans et affiche toujours la même volonté de chanter et de créer. Une vitalité d’autant plus remarquée que, cet été, il avait dû démentir lui-même les fausses informations annonçant sa mort.

À 97 ans, Hugues Aufray refuse de regarder sa carrière comme un triomphe

Malgré près de 70 ans de carrière et des chansons entrées dans le patrimoine populaire français, Hugues Aufray porte sur son parcours un jugement pour le moins inattendu. Interrogé sur ce qu’il pense de sa carrière, il répond : « C’est un échec. »

Le chanteur ne remet pas en cause le succès de ses chansons. Son regret se situe ailleurs. Avant la musique, il rêvait d’une carrière dans les arts plastiques. « Je voulais être peintre, je voulais être sculpteur », explique-t-il. Il a d’ailleurs continué à pratiquer la sculpture lorsqu’il en a eu matériellement la possibilité : « J’ai sculpté un petit peu, quand j’ai commencé à gagner un peu d’argent et que j’ai pu avoir des moyens, un petit peu de place. J’ai fait un petit peu de sculpture, mais je disais : “Bon, ben c’est raté”. » Une confidence surprenante venant d’un artiste dont le répertoire comprend Santiano, Céline, Stewball, Adieu Monsieur le Professeur, Le Petit Âne gris ou encore Hasta Luego.

« Tous les jours, quand je monte sur scène, je me dis que je suis à la place de mon frère »

Hugues Aufray évoque également une blessure familiale qui continue de l’accompagner lorsqu’il monte sur scène. Son frère Francesco, musicien et chanteur d’opéra, est mort en 1955 à seulement 27 ans. Plus de 70 ans après sa disparition, Hugues Aufray assure toujours penser à lui au moment de chanter : « Tous les jours, quand je monte sur scène, je me dis que je suis à la place de mon frère. »

Il décrit un homme doté selon lui de capacités vocales bien supérieures aux siennes : « Il avait une voix splendide. Je n’ai évidemment aucun rapport avec lui. Il avait une voix naturelle, il n’a jamais pris de leçon. » Cette comparaison avec son frère permet aussi de comprendre pourquoi Hugues Aufray refuse de présenter son immense carrière comme une réussite absolue, malgré une popularité qui traverse plusieurs générations.

Décoré par Emmanuel Macron, il repart déjà en tournée

Quelques jours seulement avant cet entretien, Hugues Aufray a reçu les insignes de commandeur de l’ordre national du Mérite des mains d’Emmanuel Macron. Une nouvelle reconnaissance pour celui qui continue pourtant à privilégier la scène aux célébrations de son passé.

À 97 ans, aucune retraite n’est programmée. Hugues Aufray reprend la route avec son spectacle Escapada !. La tournée doit notamment passer par Mérignac le 29 septembre, puis Rennes, Saint-Brieuc, Bressuire, Le Havre, Seignosse, Reims et Metz d’ici la fin de l’année.

L’artiste y interprète les chansons qui l’accompagnent depuis plusieurs décennies. Une activité qu’il poursuit également pour des raisons très concrètes : en 2025, Hugues Aufray avait raconté avoir perdu une grande partie de son argent et continuer à travailler pour vivre.

Une école pour enfants parmi ses nouveaux projets

Même à 97 ans, Hugues Aufray ne parle pas seulement de ses souvenirs. Il réfléchit déjà à de nouveaux projets. Le chanteur aimerait notamment créer une petite école destinée aux enfants, avec une idée bien précise concernant l’apprentissage de la musique. « Je vais peut-être pouvoir réussir à ouvrir une petite école pour enfants », confie-t-il. Son projet serait notamment de remplacer l’apprentissage traditionnel de la flûte par celui du ukulélé.

À quelques jours de repartir en tournée, Hugues Aufray continue donc de conjuguer projets, concerts et création. Et lorsqu’on cherche une explication à cette exceptionnelle longévité artistique, lui préfère revenir à cette philosophie qui l’accompagne depuis des décennies : « Je n’ai jamais été à la mode, c’est pour cela que je suis toujours vivant. »