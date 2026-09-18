Présidentielle 2027: Éric Zemmour confirme sa candidature et écarte l’hypothèse Sarah Knafo

Éric Zemmour sera de nouveau candidat à l’élection présidentielle. Invité jeudi sur BFMTV, le président de Reconquête a confirmé qu’il briguerait l’Élysée en 2027, cinq ans après sa première candidature. Après avoir d’abord expliqué être « dans un processus de candidature », il a finalement dissipé toute ambiguïté : « Je suis candidat à la présidence de la République, je serai candidat à l’élection présidentielle. »

Cette déclaration arrive beaucoup plus tôt que le calendrier qu’il avait lui-même fixé. Début septembre, Éric Zemmour assurait encore qu’il annoncerait sa décision « avant décembre »⁠. Deux semaines plus tard, le suspense est donc levé, même si une déclaration formelle de candidature est encore attendue au cours de l’automne.

« Je serai candidat à l’élection présidentielle »

Au cours de l’entretien, Éric Zemmour a d’abord distingué sa décision politique du lancement officiel de sa campagne. Il a expliqué être engagé dans un « processus de candidature », avant de confirmer quelques instants plus tard : « Vous avez compris, je serai candidat à la présidentielle. » Reconquête sait désormais qui portera ses couleurs lors du scrutin de 2027.

L’ancien chroniqueur avait déjà largement préparé le terrain. Lors de la rentrée politique de son parti, alors qu’il était crédité de 2% dans les scénarios testés par un récent sondage⁠, il avait multiplié les prises de position sur l’immigration, l’autorité et la présidentielle. Sa candidature n’était alors pas encore officiellement annoncée.

L’annonce clarifie également la situation de Sarah Knafo. Le nom de l’eurodéputée et vice-présidente de Reconquête avait régulièrement été évoqué ces derniers mois pour représenter le mouvement en 2027. Elle avait elle-même écarté cette possibilité en présentant Éric Zemmour comme « le candidat naturel de Reconquête ».

Éric Zemmour avait lui aussi cherché à refermer le débat. Début septembre, interrogé sur une éventuelle candidature de sa compagne, il rappelait qu’elle « passe son temps à dire qu’elle souhaite que je sois candidat et que je suis le candidat naturel de Reconquête ». Sarah Knafo a parallèlement accru sa visibilité politique avec la publication de son livre Le Casse du siècle, consacré notamment aux dépenses publiques.

Cinq ans après ses 7,07% de 2022

Éric Zemmour avait obtenu 7,07% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle de 2022, terminant quatrième. Il s’était ensuite présenté aux élections législatives dans le Var sans parvenir à se faire élire à l’Assemblée nationale. La campagne de 2027 constituera donc sa deuxième tentative pour accéder à l’Élysée.

Ces derniers mois, la question d’une primaire à droite avait également été remise sur la table. Dès novembre 2025, Éric Zemmour s’était déclaré favorable à une grande primaire allant de Gérald Darmanin à Sarah Knafo⁠. Plus récemment, David Lisnard a défendu une primaire ouverte à toute la droite, Éric Zemmour compris⁠.

Zemmour remet l’immigration au centre de sa campagne

Lors de son entretien jeudi soir, Éric Zemmour a également détaillé plusieurs propositions en matière d’immigration. Il a notamment défendu l’expulsion d’étrangers durablement au chômage, y compris lorsqu’ils se trouvent en situation régulière, en évoquant un délai compris entre six mois et un an avant de retenir finalement la durée d’un an.

Il a également réaffirmé son souhait d’expulser les étrangers en situation irrégulière ainsi que les étrangers condamnés par la justice. Ces propositions constituent à ce stade des orientations politiques défendues par le candidat et leur mise en œuvre dépendrait du cadre juridique retenu et d’éventuelles modifications de la législation.

La déclaration du 17 septembre transforme donc ce qui était encore présenté quelques jours auparavant comme une décision à venir en engagement explicite. Éric Zemmour sera candidat à l’élection présidentielle de 2027 et Reconquête part désormais sur l’hypothèse d’une deuxième campagne présidentielle de son fondateur.