POLITIQUE Présidentielle 2027

Budget 2027 : Bruno Retailleau réclame le retour de la réforme des retraites

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Budget 2027 : Bruno Retailleau réclame le retour de la réforme des retraites
Budget 2027 : Bruno Retailleau réclame le retour de la réforme des retraites

Bruno Retailleau veut remettre la réforme des retraites au centre du prochain budget. Invité de franceinfo ce mercredi, le candidat LR à l’élection présidentielle a annoncé que sa famille politique demanderait au gouvernement de revenir sur la suspension de la réforme de 2023, décidée dans le cadre du compromis ayant permis l’adoption du précédent budget.

Retailleau veut réduire les dépenses

Pour le dirigeant de la droite, la situation des finances publiques ne permet pas de prolonger cette suspension. Il inscrit cette demande dans une ligne plus générale de réduction de la dépense publique et considère que la France doit continuer à agir sur le financement de son système de retraites.

Cette position marque une différence avec plusieurs autres forces politiques qui souhaitent revenir, totalement ou partiellement, sur la réforme de 2023. À quelques mois de la présidentielle, les retraites redeviennent ainsi l’un des principaux sujets de confrontation entre les candidats, alors que le gouvernement prépare un budget 2027 sous forte contrainte financière.

La droite parlementaire entend désormais utiliser les discussions budgétaires pour défendre cette orientation. Le gouvernement devra composer avec une Assemblée sans majorité absolue et des oppositions qui défendent des lignes très différentes sur les économies à réaliser et le financement de la protection sociale.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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