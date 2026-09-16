POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Jean-Louis Borloo lance sa « France des mécanos » pour « réparer » le pays

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Présidentielle 2027 : Jean-Louis Borloo lance sa « France des mécanos » pour « réparer » le pays
Présidentielle 2027 : Jean-Louis Borloo lance sa « France des mécanos » pour « réparer » le pays

Jean-Louis Borloo reprend la route à quelques mois de l’élection présidentielle. À 75 ans, l’ancien ministre centriste a lancé à Épinal sa « France des mécanos », une tournée à travers plusieurs territoires destinée à faire émerger des propositions pour « débloquer le pays ». Sans annoncer de candidature ni désigner celui qui devrait conduire cette démarche en 2027, il plaide pour la constitution d’une « équipe de mécanos de la République ».

« On est au bout d’un système centralisé »

« On est dans une religion de la présidentielle qui est complètement démente », a estimé l’ancien ministre sur franceinfo. Pour Jean-Louis Borloo, la situation du pays nécessite moins un homme providentiel qu’une « équipe de redressement » composée de responsables « ultra-préparés sur tous les sujets ». « Les mécanos, c’est ceux qui savent à peu près comment fonctionnent les machines », résume-t-il.

Son diagnostic porte notamment sur l’organisation de l’État. Borloo estime que la France est arrivée « au bout d’un système centralisé, bureaucratisé » et défend désormais l’idée d’un « fédéralisme à la française ». Sa tournée doit compter plusieurs étapes et réunir entrepreneurs, responsables associatifs, enseignants ou encore syndicalistes afin de confronter leurs propositions aux siennes et, à terme, élaborer une feuille de route pour 2027.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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