Présidentielle 2027 : Jean-Louis Borloo lance sa « France des mécanos » pour « réparer » le pays

Jean-Louis Borloo, ancien ministre centriste, présente sa « France des mécanos » à Épinal pour proposer des solutions face à la crise du pays. Il prône la nécessité d'une équipe de redressement plutôt qu'un leader unique, plaidant pour un « fédéralisme à la française » et organisant une tournée pour recueillir des idées variées.

Jean-Louis Borloo reprend la route à quelques mois de l’élection présidentielle. À 75 ans, l’ancien ministre centriste a lancé à Épinal sa « France des mécanos », une tournée à travers plusieurs territoires destinée à faire émerger des propositions pour « débloquer le pays ». Sans annoncer de candidature ni désigner celui qui devrait conduire cette démarche en 2027, il plaide pour la constitution d’une « équipe de mécanos de la République ».

« On est au bout d’un système centralisé »

« On est dans une religion de la présidentielle qui est complètement démente », a estimé l’ancien ministre sur franceinfo. Pour Jean-Louis Borloo, la situation du pays nécessite moins un homme providentiel qu’une « équipe de redressement » composée de responsables « ultra-préparés sur tous les sujets ». « Les mécanos, c’est ceux qui savent à peu près comment fonctionnent les machines », résume-t-il.

Son diagnostic porte notamment sur l’organisation de l’État. Borloo estime que la France est arrivée « au bout d’un système centralisé, bureaucratisé » et défend désormais l’idée d’un « fédéralisme à la française ». Sa tournée doit compter plusieurs étapes et réunir entrepreneurs, responsables associatifs, enseignants ou encore syndicalistes afin de confronter leurs propositions aux siennes et, à terme, élaborer une feuille de route pour 2027.