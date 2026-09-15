POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027: François Hollande entretient le suspense sur une candidature

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Présidentielle 2027 : François Hollande entretient le suspense sur une candidature
Présidentielle 2027 : François Hollande entretient le suspense sur une candidature

François Hollande entretient le suspense sur son avenir présidentiel. Invité ce mardi matin de RTL face à Marc-Olivier Fogiel, l’ancien chef de l’État n’a pas annoncé sa candidature pour 2027, mais n’a pas davantage fermé la porte à un retour. Il assure vouloir d’abord défendre un projet et laisse entendre qu’il pourrait s’effacer si une autre candidature capable de porter ses idées émergeait à gauche.

« Pourquoi serais-je donc candidat ? »

Interrogé directement sur les conditions qui pourraient le conduire à renoncer, François Hollande a insisté sur la nécessité de placer le projet avant les personnalités. « Une campagne présidentielle, je peux en parler d’expérience, ce n’est pas simplement des figures », a-t-il expliqué, estimant que les Français doivent d’abord pouvoir identifier clairement les réponses proposées aux grandes questions internationales, économiques et politiques.

L’ancien président a ensuite évoqué explicitement l’hypothèse d’une autre candidature issue de la primaire. « Si une candidature émergeait, si elle portait les idées qui sont aujourd’hui celles que j’avance, mais pourquoi serais-je donc candidat ? », a-t-il lancé. Une manière de ne pas se déclarer tout en conservant la possibilité de se présenter si aucune personnalité ne parvient, selon lui, à incarner cette ligne.

Hollande en possible recours

Lorsque Marc-Olivier Fogiel lui demande s’il pourrait finalement constituer un « recours » en cas d’effondrement de la gauche ou d’absence de candidature suffisamment solide, François Hollande ne balaie pas cette hypothèse. Il estime que la gravité de la situation conduira les Français à se poser une question centrale : « Qui pour présider la France et unir les Français ? »

L’ancien chef de l’État place ainsi le rassemblement au cœur de son positionnement. C’est également le sens du titre de son nouveau livre, « Unir ». Face à « la discorde » et à « la division », mais aussi aux risques d’éclatement de l’Europe et de désordre international, François Hollande estime que « notre devoir est d’unir les Français autour d’un projet ». Sans officialiser une nouvelle candidature à l’Élysée, l’ancien président continue donc soigneusement d’en préserver la possibilité.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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