Présidentielle 2027 : François Hollande entretient le suspense sur une candidature

François Hollande entretient le suspense sur son avenir présidentiel. Invité ce mardi matin de RTL face à Marc-Olivier Fogiel, l’ancien chef de l’État n’a pas annoncé sa candidature pour 2027, mais n’a pas davantage fermé la porte à un retour. Il assure vouloir d’abord défendre un projet et laisse entendre qu’il pourrait s’effacer si une autre candidature capable de porter ses idées émergeait à gauche.
« Pourquoi serais-je donc candidat ? »
Interrogé directement sur les conditions qui pourraient le conduire à renoncer, François Hollande a insisté sur la nécessité de placer le projet avant les personnalités. « Une campagne présidentielle, je peux en parler d’expérience, ce n’est pas simplement des figures », a-t-il expliqué, estimant que les Français doivent d’abord pouvoir identifier clairement les réponses proposées aux grandes questions internationales, économiques et politiques.
L’ancien président a ensuite évoqué explicitement l’hypothèse d’une autre candidature issue de la primaire. « Si une candidature émergeait, si elle portait les idées qui sont aujourd’hui celles que j’avance, mais pourquoi serais-je donc candidat ? », a-t-il lancé. Une manière de ne pas se déclarer tout en conservant la possibilité de se présenter si aucune personnalité ne parvient, selon lui, à incarner cette ligne.
Hollande en possible recours
Lorsque Marc-Olivier Fogiel lui demande s’il pourrait finalement constituer un « recours » en cas d’effondrement de la gauche ou d’absence de candidature suffisamment solide, François Hollande ne balaie pas cette hypothèse. Il estime que la gravité de la situation conduira les Français à se poser une question centrale : « Qui pour présider la France et unir les Français ? »
L’ancien chef de l’État place ainsi le rassemblement au cœur de son positionnement. C’est également le sens du titre de son nouveau livre, « Unir ». Face à « la discorde » et à « la division », mais aussi aux risques d’éclatement de l’Europe et de désordre international, François Hollande estime que « notre devoir est d’unir les Français autour d’un projet ». Sans officialiser une nouvelle candidature à l’Élysée, l’ancien président continue donc soigneusement d’en préserver la possibilité.
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