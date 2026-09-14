Primaire à gauche : Matthieu Pigasse accuse Olivier Faure de l’avoir poussé à se présenter avant de « disparaître »

La primaire de la gauche connaît un nouvel épisode de tensions. Matthieu Pigasse assure avoir été encouragé par Olivier Faure à envisager sa participation avant de se retrouver finalement confronté à une porte fermée. Le banquier d’affaires et propriétaire de Radio Nova met notamment en cause les équilibres entre le Parti socialiste et Raphaël Glucksmann.

« J’ai dit : je suis prêt »

Selon le récit livré par Matthieu Pigasse et rapporté ce lundi par Le Monde, des échanges ont eu lieu avec Olivier Faure autour de son éventuelle participation. Fin août-début septembre, l’homme d’affaires aurait notamment indiqué au premier secrétaire du PS qu’il était intéressé pour « contribuer au débat » et porter ses idées. « J’ai dit, je suis prêt. Et on me dit, non, on ne veut pas de toi », a-t-il raconté lors de la Fête de l’Humanité.

Olivier Faure conteste toutefois avoir discuté avec lui des parrainages nécessaires à une candidature. Matthieu Pigasse affirme de son côté que le premier secrétaire du PS a ensuite « totalement disparu », au point de lancer avec ironie une « alerte SOS enlèvement » pour retrouver son interlocuteur. Une autre possibilité lui aurait été proposée : obtenir le soutien d’Avenir socialiste, courant situé à la gauche du PS.

L’ombre de Raphaël Glucksmann

Derrière cet imbroglio se trouve surtout la question de Raphaël Glucksmann. Luc Broussy, président du conseil national du PS, aurait expliqué à Matthieu Pigasse que le dirigeant de Place publique s’opposerait à sa participation. Olivier Faure reconnaît pour sa part avoir averti Pigasse qu’il craignait l’absence d’un accord avec Place publique.

Matthieu Pigasse s’interroge désormais sur les véritables raisons de cette fermeture, alors que sa candidature pourrait également prendre des voix à Olivier Faure. L’épisode illustre les difficultés de la gauche à déterminer le périmètre de sa primaire, Raphaël Glucksmann ayant déjà été critiqué par François Ruffin pour son refus d’ouvrir davantage la compétition. À quelques mois de la présidentielle, la bataille pour déterminer qui pourra participer devient ainsi presque aussi disputée que la primaire elle-même.