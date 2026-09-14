Entrevue Présidentielle 2027

« Priorité nationale » : le RN assure que les étrangers en situation régulière ne seront pas exclus des HLM

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« Priorité nationale » : le RN assure que les étrangers en situation régulière ne seront pas exclus des HLM
« Priorité nationale » : le RN assure que les étrangers en situation régulière ne seront pas exclus des HLM

Au lendemain du lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, Jean-Philippe Tanguy a précisé ce lundi matin sur TF1 les contours de la « priorité nationale » défendue par le Rassemblement national. Le député de la Somme assure notamment que sa mise en œuvre dans le logement social ne signifierait pas une exclusion systématique des étrangers en situation régulière.

« Une priorité pour les Français »

« C’est très important que les Françaises et les Français de toute confession, de toute origine, aient la priorité chez eux », a déclaré Jean-Philippe Tanguy dans « Bonjour ! La Matinale ». Pour le député RN, cette priorité doit notamment s’appliquer à « l’accès au système social » et aux logements HLM. Il assure qu’une telle mesure pourrait être mise en œuvre rapidement en cas d’arrivée de Marine Le Pen à l’Élysée.

Le parlementaire a toutefois tenu à préciser la portée du dispositif. « Le fait d’être prioritaire ne veut pas dire qu’il y a une exclusion envers les étrangers en situation régulière », a-t-il expliqué. Selon Jean-Philippe Tanguy, un étranger en situation régulière pourrait ainsi continuer à avoir accès au logement social, notamment lorsqu’il travaille, mais les Français bénéficieraient d’une priorité dans l’attribution.

Marine Le Pen place le logement au cœur de sa campagne

Cette clarification intervient au lendemain du discours de rentrée de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La candidate du RN à l’élection présidentielle souhaite faire du logement l’un des premiers marqueurs de sa campagne et appliquer le principe de priorité nationale aux HLM. Elle veut également réserver les aides personnelles au logement (APL) aux Français.

Jean-Philippe Tanguy tente ainsi de préciser dès le lendemain les conséquences concrètes d’une proposition appelée à occuper une place importante dans la campagne présidentielle. Le RN devra désormais détailler les critères d’application du dispositif ainsi que les modifications législatives ou constitutionnelles nécessaires pour le mettre en œuvre.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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