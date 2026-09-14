« Priorité nationale » : le RN assure que les étrangers en situation régulière ne seront pas exclus des HLM

Le Rassemblement national, par la voix de Jean-Philippe Tanguy, affirme que sa 'priorité nationale' en matière de logement social ne nécessite pas l'exclusion des étrangers en situation régulière. Marine Le Pen compte faire du logement un axe central de sa campagne, promettant une priorité pour les Français tout en conservant l'accès aux HLM pour les étrangers actifs.

Au lendemain du lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont, Jean-Philippe Tanguy a précisé ce lundi matin sur TF1 les contours de la « priorité nationale » défendue par le Rassemblement national. Le député de la Somme assure notamment que sa mise en œuvre dans le logement social ne signifierait pas une exclusion systématique des étrangers en situation régulière.

« Une priorité pour les Français »

« C’est très important que les Françaises et les Français de toute confession, de toute origine, aient la priorité chez eux », a déclaré Jean-Philippe Tanguy dans « Bonjour ! La Matinale ». Pour le député RN, cette priorité doit notamment s’appliquer à « l’accès au système social » et aux logements HLM. Il assure qu’une telle mesure pourrait être mise en œuvre rapidement en cas d’arrivée de Marine Le Pen à l’Élysée.

Le parlementaire a toutefois tenu à préciser la portée du dispositif. « Le fait d’être prioritaire ne veut pas dire qu’il y a une exclusion envers les étrangers en situation régulière », a-t-il expliqué. Selon Jean-Philippe Tanguy, un étranger en situation régulière pourrait ainsi continuer à avoir accès au logement social, notamment lorsqu’il travaille, mais les Français bénéficieraient d’une priorité dans l’attribution.

Marine Le Pen place le logement au cœur de sa campagne

Cette clarification intervient au lendemain du discours de rentrée de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La candidate du RN à l’élection présidentielle souhaite faire du logement l’un des premiers marqueurs de sa campagne et appliquer le principe de priorité nationale aux HLM. Elle veut également réserver les aides personnelles au logement (APL) aux Français.

Jean-Philippe Tanguy tente ainsi de préciser dès le lendemain les conséquences concrètes d’une proposition appelée à occuper une place importante dans la campagne présidentielle. Le RN devra désormais détailler les critères d’application du dispositif ainsi que les modifications législatives ou constitutionnelles nécessaires pour le mettre en œuvre.