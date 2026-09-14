Entrevue Présidentielle 2027

Philippe Brun : « Jean-Luc Mélenchon n’a aucune chance de l’emporter » en 2027

Par

2 minutes de lecture

Philippe Brun : « Jean-Luc Mélenchon n’a aucune chance de l’emporter » en 2027
Philippe Brun : « Jean-Luc Mélenchon n’a aucune chance de l’emporter » en 2027

Invité ce lundi matin sur LCI, Philippe Brun a écarté sans ambiguïté l’hypothèse d’un ralliement à Jean-Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle de 2027. Le député socialiste, candidat à la primaire de la gauche, estime que les divergences sont désormais trop profondes avec le leader de La France insoumise et juge sa stratégie politique incapable de conduire à la victoire.

« Je ne m’allierai jamais avec les macronistes »

Interrogé sur les possibilités de rassemblement de la gauche, Philippe Brun a d’abord refusé tout rapprochement avec le camp présidentiel. « Je ne m’allierai jamais avec les macronistes, je ne suis pas macroniste, je suis de gauche favorable à l’union de la gauche », a-t-il déclaré sur LCI. Mais cette union ne peut plus, selon lui, se faire aujourd’hui autour de Jean-Luc Mélenchon.

Le député socialiste considère que les relations entre LFI et le Parti socialiste se sont trop dégradées ces dernières années. « Après s’être fait insulter pendant deux ans et demi, on ne va pas nous embrasser les uns les autres », a-t-il lancé, estimant qu’un rapprochement soudain ne serait pas crédible aux yeux des électeurs.

« Une stratégie délirante depuis 2022 »

Philippe Brun s’est montré particulièrement sévère sur les chances présidentielles de Jean-Luc Mélenchon. « Il n’a aucune chance de l’emporter », a-t-il affirmé, le présentant comme l’une des personnalités politiques les plus rejetées du pays. Il estime toutefois que cette situation n’était pas inévitable et qu’elle résulte d’une stratégie choisie depuis 2022.

Selon lui, Jean-Luc Mélenchon a privilégié « une stratégie délirante » consistant à apparaître « le plus radical possible » au lieu de chercher à élargir sa base électorale. Philippe Brun considère qu’une stratégie plus ouverte, notamment envers les socialistes, aurait pu placer le leader insoumis dans une situation bien différente à l’approche de 2027.

Le député souhaite désormais détourner le débat de la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour mettre en avant la primaire de la gauche et les candidats socialistes. « On arrête de parler de Jean-Luc Mélenchon », a-t-il conclu, estimant que les priorités de la campagne doivent désormais porter sur les propositions concrètes, notamment le pouvoir d’achat.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une