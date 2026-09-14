Deux victoires LFI du Grand Lyon menacées par le juge administratif

Le tribunal administratif de Lyon envisage l'annulation des élections municipales à Vaulx-en-Velin et Vénissieux, où des élus LFI ont remporté des victoires serrées. Les recours, fondés sur des irrégularités liées à d'autres candidatures, pourraient mener à de nouvelles élections si le rapporteur public est suivi. Le jugement en cours remet en question la stabilité politique de la gauche dans la région.

À Lyon, le rapporteur public du tribunal administratif a recommandé lundi 14 septembre 2026 l’annulation des municipales de Vaulx-en-Velin et de Vénissieux. En mars, Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit, élus sous étiquette LFI, l’avaient emporté de justesse. L’hypothèse est rare. Elle est politiquement explosive. Ces deux villes, auxquelles s’ajoute un recours à Saint-Fons, formaient trois prises symboliques pour La France insoumise dans d’anciens bastions de gauche, au nom de la stratégie dite de « Nouvelle France ».

Le paradoxe saute aux yeux. Ce ne sont pas d’abord les listes victorieuses qui sont mises en cause, mais des irrégularités attribuées à d’autres candidatures. À Vénissieux, le centriste Pascal Dureau a attaqué Quentin Taïeb, classé à l’extrême droite par la préfecture, placé en garde à vue à la veille du scrutin pour des soupçons d’inscriptions frauduleuses. Dureau, troisième avec 20,44 %, estime que le premier tour, et le maintien de quatre listes au second, ont été faussés. Idir Boumertit n’avait battu la communiste Michèle Picard que de 25 voix, dans l’ancien dernier bastion PCF de la banlieue rouge.

Des écarts minuscules, des bulletins contestés

À Vaulx-en-Velin, une candidate centriste conteste l’annulation de ses bulletins le matin du second tour. Elle se voyait en arbitre du duel entre la socialiste Hélène Geoffroy, à 49,51 %, et Abdelkader Lahmar, élu avec 50,49 %. Plus de 700 bulletins nuls ont été recensés au second tour, contre une centaine au premier. L’élection LFI s’est jouée à 124 voix. À Saint-Fons, le maire sortant divers gauche a également été battu par un candidat insoumis, sur fond de bulletins invalidés au dernier moment.

Si le tribunal suit son rapporteur, de nouvelles élections devront être convoquées. Les recours municipaux sont fréquents. L’annulation l’est beaucoup moins. Pour LFI, le dossier dépasse le contentieux local. Il interroge la solidité juridique de conquêtes acquises dans un mouchoir de poche. Pour les sortants battus, PCF à Vénissieux, PS à Vaulx-en-Velin, il rouvre une partie que le suffrage avait close de très peu. Le juge n’a pas encore tranché. Il a déjà rappelé que, dans ces communes, chaque voix compte deux fois : le soir du dépouillement, puis devant le tribunal.