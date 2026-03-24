Honteux et illégal ! Bally Bagayoko, nouveau maire LFI de Saint-Denis, veut dégager les agents municipaux qui ne partagent pas ses idées

Le choc est total. Une vidéo diffusée ce jour sur les réseaux sociaux provoque un véritable scandale. On y voit Bally Bagayoko, nouveau maire LFI de Saint-Denis, s’exprimer publiquement devant un groupe de personnes, micro en main.

Alors que ce dernier a confirmé le debut d’un « processus de désarmement » de la police municipale, il a exprimé très clairement sa volonté d’écarter les agents municipaux qui ne seraient pas politiquement alignés avec sa ligne. Ce qui est évidemment totalement illégal !

Lors de son discours, Bally Bagayoko affirme ainsi, sans aucune honte et devant les regards béats de ses courtisans :

« Forcément, si nous savons que les agents sont avant tout au service d’une politique publique, nous savons aussi que certains agents auront, à un moment donné, des difficultés aussi à pouvoir porter un projet qu’ils ont combattu. Et c’est la raison pour laquelle, toujours, comme je l’ai évoqué plus haut, nous respecterons, bien sûr, le choix de chacun. Mais il ne sera pas possible de pouvoir rester, par exemple, dans un service public de tranquillité publique, en ayant l’ambition de porter une option politique qui a été battue dans les urnes. »

Des propos totalement illégaux

Dans une démocratie locale, les agents municipaux ne sont pas au service d’un parti, mais de l’intérêt général et de la continuité du service public. Toute mise à l’écart fondée sur des opinions politiques réelles ou supposées serait contraire aux principes fondamentaux qui régissent la fonction publique.

Un maire peut-il donner le sentiment que l’administration municipale doit être idéologiquement alignée sur sa majorité politique ? En aucun cas ! Il s’agit là ni plus ni moins que d’une dérive de nature partisane incompatible avec l’État de droit.

Regardez le discours honteux de Bally Bagayoko, nouveau maire LFI de Saint-Denis :