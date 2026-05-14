Nouvelle-Calédonie : le Sénat rouvre le dossier explosif du corps électoral

À Paris, la commission des lois du Sénat a remis la Nouvelle-Calédonie au centre de la table, avec une série d’auditions sur l’ouverture du corps électoral pour les élections provinciales. Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, a été entendue sur la proposition de loi organique qui vise à élargir l’accès au vote, notamment aux natifs du territoire. Sujet technique en apparence, sujet hautement politique en réalité, car il touche au cœur de l’accord de Nouméa (1998) et à l’équilibre patient, parfois bancal, entre loyalistes et indépendantistes.

Un débat juridique, une cicatrice politique

Un débat juridique, une cicatrice politique Dans les couloirs feutrés du Palais du Luxembourg, l’État cherche un chemin qui ne ressemble pas à un passage en force. L’exécutif plaide l’actualisation des règles, au nom de l’évolution démographique et d’une logique démocratique qui laisse mal à l’aise quand des résidents installés de longue date restent exclus des provinciales. En face, les loyalistes poussent à une ouverture, au moins partielle. Les indépendantistes, eux, brandissent l’argument du « changement des règles du jeu », avec la crainte d’une dilution du poids électoral kanak. Le dialogue reste tendu depuis la séquence des trois référendums de 2018, 2020 et 2021, ce dernier boycotté et encore dans toutes les têtes, comme une date qui a laissé du plomb dans l’aile à « l’après-accord ».

Une réalité, brutale et concrète, que les textes ne gomment pas : la Nouvelle-Calédonie sort péniblement d’un traumatisme récent, avec des émeutes meurtrières il y a deux ans, 14 morts et des dégâts dont l’économie locale porte encore la marque. C’est là que le Parlement marche sur une ligne fine, car une réforme institutionnelle ne se fait pas dans le vide, surtout quand le terrain social et économique vacille. Le Sénat auditionne pour éclairer, peser les conséquences, chercher des garanties, un calendrier, un cadre… et, au fond, une manière de remettre tout le monde autour de la même table sans rallumer la mèche. Les prochains arbitrages diront si Paris parvient à recoller les morceaux ou si l’archipel institutionnel calédonien s’éloigne encore un peu plus.