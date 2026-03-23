Montpellier : Michaël Delafosse réélu avec 50,13 %

Le maire sortant Michaël Delafosse a été réélu à la tête de Montpellier à l’issue du second tour des municipales 2026, en obtenant 50,13 % des suffrages. Le candidat de l’union de la gauche devance nettement Nathalie Oziol (LFI), créditée de 25,06 %, et Mohed Altrad (divers centre), qui recueille 24,81 %.

Arrivé largement en tête au premier tour avec plus de 33 % des voix, Michaël Delafosse confirme son statut de favori dans cette ville d’Occitanie, malgré une campagne marquée par la volonté de La France insoumise de conquérir cette grande métropole.

Une triangulaire favorable au maire sortant

La division de ses opposants au second tour a joué en faveur du maire sortant, qui a su capitaliser sur son bilan, notamment la gratuité des transports et le développement du réseau de tramway.

Ce succès lui permet de conserver Montpellier pour un nouveau mandat, dans une configuration politique où la gauche reste dominante, malgré les ambitions affichées de ses concurrents.