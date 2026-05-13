Après le cambriolage, les députés dénoncent les failles du Louvre

La commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la protection des musées français estime que les questions de sûreté ont longtemps été reléguées derrière les enjeux culturels et touristiques au sein du Musée du Louvre. Dans leur rapport présenté ce mercredi, les députés pointent directement les choix de l’ancienne direction du musée, accusée de ne pas avoir fait de la sécurité une priorité malgré plusieurs alertes internes et rapports évoquant des vulnérabilités connues.

Les travaux parlementaires ont été lancés après le spectaculaire cambriolage survenu en octobre 2025, lorsque plusieurs joyaux historiques avaient été dérobés en plein jour. Cette affaire avait mis en lumière les limites du dispositif de surveillance du plus grand musée français, fréquenté chaque année par des millions de visiteurs. Les auditions menées ces derniers mois ont réuni responsables politiques, syndicats, experts du patrimoine et anciens dirigeants de l’institution.

Des retards et des arbitrages contestés

Le rapporteur de la commission, Alexis Corbière, estime que plusieurs dysfonctionnements étaient identifiés depuis longtemps mais n’ont pas été traités avec suffisamment de rapidité. Les parlementaires évoquent notamment des retards dans la mise en œuvre du schéma directeur de sécurité du musée ainsi qu’un manque de transparence dans certaines décisions de gouvernance.

Entendue devant les députés il y a quelques semaines, l’ancienne présidente du Louvre, Laurence des Cars, avait contesté l’idée d’un abandon des questions sécuritaires tout en reconnaissant certaines erreurs d’organisation. La commission recommande désormais un renforcement des financements dédiés à la sûreté des musées nationaux et une réforme plus stricte des procédures de nomination des dirigeants culturels.