Le Sénat américain refuse encore de limiter les pouvoirs de guerre de Trump face à l’Iran

Le Sénat des États-Unis a rejeté mercredi une nouvelle tentative des démocrates visant à limiter les pouvoirs militaires du président Donald Trump dans le conflit contre l’Iran, même si le soutien à cette initiative semble progresser au sein du camp républicain.

La résolution, portée par le sénateur démocrate Jeff Merkley, visait à mettre fin aux opérations militaires contre l’Iran tant qu’elles n’étaient pas explicitement autorisées par le Congrès, conformément à la loi américaine sur les pouvoirs de guerre.

Le texte a été bloqué par 50 voix contre 49 lors d’un vote extrêmement serré. Trois sénateurs républicains se sont toutefois joints à la quasi-totalité des démocrates pour soutenir l’examen de la résolution, signe d’un malaise croissant au sein du Parti républicain face à l’extension du conflit.

Il s’agit de la septième tentative similaire rejetée cette année par les alliés républicains de Donald Trump au Sénat. Ce vote était également le premier organisé depuis l’expiration du délai de 60 jours prévu par la loi sur les pouvoirs de guerre, qui impose au président d’obtenir une autorisation du Congrès pour poursuivre certaines opérations militaires.

Le président américain avait affirmé le 1er mai qu’un cessez-le-feu avait « mis fin » au conflit. Mais les combats et les tensions régionales se poursuivent, alimentant les critiques des élus qui accusent l’exécutif de contourner le rôle constitutionnel du Congrès en matière de guerre.

Parmi les républicains ayant soutenu la résolution figurent notamment Rand Paul, connu pour ses positions non interventionnistes. Ce soutien accru pourrait compliquer la position de la Maison Blanche si le conflit avec l’Iran devait s’intensifier dans les prochains mois.

Le débat reflète les profondes divisions politiques à Washington sur l’engagement militaire américain au Moyen-Orient, alors que l’administration Trump tente de maintenir une ligne dure face à Téhéran tout en évitant une guerre régionale plus vaste.