Ubisoft cache un trésor de 500 000 dollars dans les Caraïbes

Ubisoft mise sur une opération hors norme pour accompagner le retour d’Assassin’s Creed IV: Black Flag. L’éditeur français de jeux vidéo a annoncé le lancement d’une immense chasse au trésor inspirée de l’univers pirate du célèbre épisode sorti en 2013. Baptisée Gold & Crystal – The Lost Treasure of Edward Kenway, cette aventure mondiale promet un véritable coffre enfoui dans les Caraïbes, avec un butin estimé à 500 000 dollars.

Une chasse au trésor pensée comme une aventure de pirate

Le projet a été conçu avec la start-up française Unsolved Hunts, spécialisée dans les expériences immersives. Selon les informations relayées par BFM Business et Le HuffPost, les participants devront résoudre une longue série d’énigmes à distance avant de pouvoir partir sur le terrain.

Cartes anciennes, lettres mystérieuses, messages cryptés dans des bouteilles ou archives fictives : toute l’expérience reprend les codes de l’univers d’Assassin’s Creed Black Flag et de son héros Edward Kenway. Ubisoft précise que la chasse a été pensée pour être accessible même aux personnes qui ne connaissent pas la saga.

Les organisateurs estiment que la quête pourrait durer entre deux et cinq ans avant qu’un participant ne découvre l’emplacement exact du coffre. À l’intérieur se trouveront notamment des pièces d’or à l’effigie du futur remake Assassin’s Creed Black Flag Resynced, mais aussi un crâne de cristal réalisé par l’artiste français Hervé Obligi et contenant une opale mexicaine.

Ubisoft veut relancer l’univers pirate de Black Flag

Le lancement officiel de cette chasse au trésor est prévu le 9 novembre 2026, mais les inscriptions sont déjà ouvertes en ligne. Plusieurs formules payantes sont proposées, allant d’environ 35 dollars pour un accès numérique jusqu’à des éditions plus complètes comprenant cartes physiques, carnet d’indices, drapeau et accessoires de calligraphie.

Ubisoft affirme également avoir développé un système empêchant l’intelligence artificielle de résoudre automatiquement les énigmes, obligeant les joueurs à véritablement réfléchir et enquêter eux-mêmes.

Cette opération accompagne le retour très attendu de Black Flag, considéré comme l’un des épisodes les plus populaires de la franchise Assassin’s Creed. Selon RTL, la saga s’est écoulée à plus de 230 millions d’exemplaires depuis son lancement en 2007.

Pour Ubisoft, cette chasse au trésor s’inscrit dans une stratégie plus large autour de la licence, déjà adaptée au cinéma avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, tandis qu’une série Netflix est actuellement en préparation.