La Marine nationale saisit 3,4 tonnes de cocaïne au large des Antilles

Sept suspects ont été interpellés et remis à la justice en Martinique après l’interception d’un navire de pêche transportant une importante cargaison de stupéfiants.

La Marine nationale a intercepté samedi dernier un navire de pêche sans pavillon transportant 3.366 kg de cocaïne en Atlantique. L’opération, menée en zone maritime Antilles, a permis l’arrestation de sept suspects qui ont été placés en garde à vue à Fort-de-France. Catherine Vautrin, ministre des Armées, a annoncé cette saisie majeure ce jeudi 14 mai.

Sept suspects remis à la justice

Les sept trafiquants interpellés ont été remis à la justice en Martinique après leur arrestation. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les réseaux de narcotrafic qui utilisent les routes maritimes de l’Atlantique pour acheminer la drogue depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe. La Marine française dispose de moyens déployés dans la zone caraïbe pour surveiller et intercepter ces trafics.

Cette saisie de près de 3,4 tonnes représente une prise importante dans la lutte contre le narcotrafic international. Les autorités françaises renforcent régulièrement leur présence dans cette zone stratégique où transitent d’importants volumes de stupéfiants. Le navire intercepté naviguait sans pavillon, une pratique courante chez les trafiquants pour échapper aux contrôles.