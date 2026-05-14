Jets privés à Cannes : des militants écologistes appellent les stars à suivre l’exemple de Pedro Pascal

L’an dernier, 750 jets privés ont acheminé stars et dirigeants de studios hollywoodiens sur la Croisette, selon les estimations de l’ONG Transport and Environment (T&E) — l’équivalent de 200 000 tonnes de kérosène consommées, soit « la consommation de carburant nécessaire pour transporter 14 000 passagers entre Paris et Athènes », précise à l’AFP Jérôme du Boucher, adjoint en charge de l’aviation chez T&E. À l’occasion de la 79e édition du Festival de Cannes, un collectif de militants écologistes appelle les personnalités du cinéma à privilégier le train ou l’avion en classe économique, en prenant pour modèle l’acteur Pedro Pascal, venu sur la Croisette en vol commercial en classe économique en 2025. « Il n’y a pas de raison pour que les autres n’en fassent pas de même », déclare à l’AFP Katie Thompson, ancienne pilote d’avions privés et signataire de l’appel.

Un contexte de crise énergétique mondiale qui rend l’enjeu plus brûlant

L’appel intervient dans un contexte particulièrement tendu. La guerre au Moyen-Orient a déclenché une crise énergétique mondiale, et le blocus du détroit d’Ormuz par l’Iran est entré dans son quatrième mois. De nombreux pays rationneront le carburant, plus de 500 vols ont déjà été annulés en France, et jusqu’à 20 millions de passagers pourraient être affectés par des perturbations en Allemagne pendant les vacances d’été, selon Jérôme du Boucher. Dans ce contexte, les signataires de l’appel exigent du gouvernement l’interdiction pure et simple des jets privés. « Le fait que les personnalités riches et célèbres brûlent du carburant devenu rare pour se rendre à un festival de cinéma n’est pas seulement une preuve d’aveuglement, c’est obscène », déclare à l’AFP Anthony Viaux, ancien pilote d’Air France et l’un des signataires. « Ça semble absolument évident de réserver ce kérosène pour des usages plus essentiels », renchérit Jérôme du Boucher.