Eurovision 2026 : boycott, polémique et tensions autour de la participation d’Israël

La 70e édition de l’Concours Eurovision de la chanson 2026, organisée ce samedi 16 mai à Vienne, débute dans un climat explosif. Depuis plusieurs jours, les appels au boycott se multiplient contre la participation d’Israël, accusé par ses opposants d’utiliser le concours pour redorer son image internationale en pleine guerre à Gaza. Cinq pays ont décidé de se retirer de la compétition : l’Islande, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Irlande et la Slovénie.

Plus de 1 100 artistes, parmi lesquels Macklemore, Peter Gabriel ou encore Massive Attack, ont signé une tribune réclamant le boycott culturel d’Israël. En France, plusieurs personnalités politiques comme François Ruffin, Rima Hassan ou Thomas Portes soutiennent cet appel, tout comme Amnesty International. À l’inverse, Stéphane Bern a dénoncé une instrumentalisation politique du concours.

Une crise inédite pour l’Eurovision

Si l’Eurovision a déjà connu des tensions géopolitiques par le passé, notamment entre la Grèce et la Turquie ou autour de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, plusieurs spécialistes estiment que l’édition 2026 marque une rupture historique. Cette fois, ce sont des pays centraux dans l’histoire et le financement du concours, comme l’Espagne ou les Pays-Bas, qui se retirent. L’Union européenne de radio-télévision fait également face à des accusations de manque de neutralité.

La polémique s’est encore accentuée après des révélations sur une campagne de mobilisation orchestrée par Israël lors des précédentes éditions. Selon plusieurs médias et une enquête interne de l’UER, des réseaux diplomatiques et des campagnes sponsorisées auraient été utilisés pour inciter les diasporas à voter massivement pour la candidate israélienne. Face à ces critiques, l’UER a réduit le nombre maximal de votes autorisés par personne, passant de 20 à 10.

Malgré la tempête médiatique, Israël reste autorisé à participer car son diffuseur national est membre de l’UER, comme d’autres pays non européens tels que l’Australie ou l’Azerbaïdjan. Mais cette édition 2026, placée sous haute sécurité à Vienne, pourrait laisser des traces durables sur l’image d’un concours qui se voulait historiquement un symbole d’unité culturelle et de dépassement des divisions politiques.