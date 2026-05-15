La Russie et l’Ukraine échangent 205 prisonniers de guerre chacune

La Russie et l’Ukraine ont procédé vendredi à un nouvel échange de prisonniers de guerre, chacune récupérant 205 soldats, selon les autorités des deux pays.

Cet échange s’inscrit dans le cadre d’un accord plus large négocié plus tôt ce mois-ci avec la médiation du président américain Donald Trump, après un cessez-le-feu temporaire observé du 9 au 11 mai.

Le ministère russe de la Défense a indiqué que les soldats russes libérés avaient été transférés au Bélarus afin d’y recevoir un soutien médical et psychologique.

Les Émirats arabes unis ont servi de médiateurs dans l’opération, rôle qu’ils ont déjà joué lors de précédents échanges entre Moscou et Kiev.

Le gouvernement ukrainien a également confirmé le retour de ses militaires, publiant des images montrant des prisonniers libérés retrouvant le sol ukrainien.

Au total, les deux camps avaient convenu d’échanger jusqu’à 1 000 soldats dans le cadre des discussions liées au cessez-le-feu. Malgré cette trêve temporaire, les deux parties se sont mutuellement accusées de violations pendant la période de suspension des combats.