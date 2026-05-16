Attaque à la voiture-bélier en Italie. Au moins 8 blessés, dont 4 graves ​

Un conducteur a foncé sur des piétons ce samedi dans le centre de Modène, dans le nord de l’Italie. Le véhicule a quitté la chaussée, percuté plusieurs personnes sur le trottoir, puis terminé sa course contre la vitrine d’un commerce. Le bilan communiqué par les autorités fait état de huit blessés, dont quatre dans un état grave.

Une femme grièvement touchée

Parmi les victimes, une femme a été écrasée contre une vitrine. Selon le maire de Modène, Massimo Mezzetti, elle a dû être amputée des deux jambes. Les blessés les plus graves ont été transportés vers les hôpitaux de Modène et de Bologne.

Un passant blessé au couteau lors de l’interpellation

Après l’impact, le conducteur est sorti de son véhicule armé d’un couteau et a tenté de fuir. Un homme qui essayait de l’arrêter a été blessé ; plusieurs médias italiens rapportent qu’il a été touché au couteau lors de cette intervention. Reuters indique de son côté que ce passant a subi des blessures légères.

Le conducteur arrêté

L’homme au volant, âgé de 31 ans, a été maîtrisé après sa fuite, avec l’aide de plusieurs passants, puis interpellé par les forces de l’ordre. Il a été conduit au commissariat pour être interrogé. La police a indiqué qu’il n’y avait plus de danger en cours.

L’enquête en cours

Les enquêteurs cherchent à établir les circonstances exactes du drame : trajectoire du véhicule, intention du conducteur, état au moment des faits et déroulé précis de sa fuite. Le maire de Modène a qualifié les faits de particulièrement graves et remercié les citoyens intervenus pour aider à stopper le conducteur.