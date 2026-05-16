Saad Lamjarred condamné à cinq ans de prison pour le viol d’une jeune femme à Saint-Tropez

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a été condamné par la cour d’assises du Var à cinq ans de prison pour le viol d’une jeune femme rencontré à Saint-Tropez durant l’été 2018. Le verdict est tombé vendredi soir après une semaine de procès à huis clos devant les jurés varois.

L’artiste comparaissait libre durant ce procès. Malgré la condamnation prononcée, la cour n’a pas délivré de mandat de dépôt immédiat, estimant que Saad Lamjarred avait respecté les obligations de son contrôle judiciaire depuis sa remise en liberté après trois mois de détention provisoire en 2018.

Un dossier judiciaire qui dure depuis plusieurs années

Les faits reprochés remontent à une soirée organisée à Saint-Tropez au cours de laquelle la plaignante accusait le chanteur de l’avoir violée dans une chambre d’hôtel après leur rencontre dans un établissement de nuit. Saad Lamjarred contestait les accusations et soutenait depuis le début de l’affaire que la relation était consentie.

Très populaire dans le monde arabe, l’artiste avait déjà été confronté à plusieurs procédures judiciaires en France liées à des accusations d’agressions sexuelles. Son image publique avait été profondément affectée par ces différentes affaires malgré le maintien d’un important soutien de ses fans au Maroc et dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

La défense reste silencieuse après le verdict

À l’issue du procès, l’avocat du chanteur, Me Christian Saint-Palais, a refusé de faire tout commentaire devant la presse. La défense dispose désormais d’un délai pour faire appel de cette condamnation devant une nouvelle cour d’assises.

La décision judiciaire intervient dans un contexte de vigilance accrue autour des violences sexuelles dans le monde du spectacle et de la musique. Depuis plusieurs années, plusieurs artistes et personnalités médiatiques ont été visés par des procédures similaires en France dans le sillage du mouvement #MeToo.