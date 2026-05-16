Un spectaculaire incendie danns les Yvelines provoque un immense panache de fumée

Un important incendie s’est déclaré vendredi soir sur un site industriel situé aux Loges-en-Josas, dans les Yvelines, provoquant un impressionnant panache de fumée noire visible à plusieurs kilomètres à la ronde, y compris depuis certains secteurs de Paris. Le feu a mobilisé une centaine de pompiers ainsi qu’un important dispositif de secours.

Le sinistre a débuté vers 19h15 dans la zone d’activités du Trou Salé, entre Guyancourt et Saclay. Selon les secours, plusieurs bâtiments industriels imbriqués ont été touchés, notamment des locaux liés à la menuiserie et au recyclage de déchets. Plus de 2 000 m² auraient été détruits par les flammes au cours de la soirée.

Une centaine de pompiers mobilisés toute la nuit

Face à l’ampleur du feu, les pompiers des Yvelines ont engagé près de 100 soldats du feu, appuyés par 36 véhicules et plusieurs lances à eau afin d’éviter toute propagation vers les habitations voisines. Les secours prévoyaient de maintenir une présence sur place durant toute la nuit afin de sécuriser totalement le site.

Les communes voisines ont rapidement appelé les habitants à la prudence en raison de l’épaisse fumée qui s’est répandue dans le secteur. Malgré l’importance du brasier, les secours indiquaient vendredi soir ne pas disposer d’éléments inquiétants concernant la qualité de l’air ou la présence immédiate de substances dangereuses dans le panache de fumée.

Un nouveau feu spectaculaire en région parisienne

Cet incendie intervient quelques jours seulement après un autre spectaculaire sinistre près de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où un entrepôt avait déjà dégagé une immense colonne de fumée visible à des dizaines de kilomètres.

Les causes exactes de l’incendie des Loges-en-Josas n’étaient pas encore connues vendredi soir. Une enquête devra déterminer l’origine du départ de feu ainsi que l’ampleur exacte des dégâts matériels provoqués par le sinistre.