Eurovision 2026 : la Bulgarie gagne pour la première fois. Israël deuxième, la France 11e

La Bulgarie a remporté l’Eurovision 2026 dans la nuit de samedi à dimanche à Vienne, en Autriche. Représentée par DARA et son titre « Bangaranga », elle s’est imposée avec 516 points, décrochant ainsi la première victoire de son histoire au concours.
La Bulgarie a remporté à la fois le vote des jurys et celui du public, avec 204 points des jurys et 312 points au télévote.
DARA offre à son pays un premier trophée
Cette victoire marque un moment important pour la Bulgarie, qui avait rejoint l’Eurovision en 2005 et n’avait encore jamais gagné le concours. DARA succède ainsi à l’Autrichien JJ, vainqueur en 2025, lors de cette 70e édition organisée à la Wiener Stadthalle de Vienne.
Israël deuxième, la Roumanie complète le podium
Derrière la Bulgarie, Israël termine à la deuxième place avec 343 points grâce à Noam Bettan et sa chanson « Michelle ». Le candidat israélien a notamment obtenu 220 points du public et 123 points des jurys.
La Roumanie complète le podium avec Alexandra Căpitănescu et son titre « Choke Me », crédité de 296 points.
L’Australie et l’Italie dans le Top 5
La suite du Top 5 est occupée par l’Australie, quatrième avec Delta Goodrem et « Eclipse » avec 287 points, puis par l’Italie, cinquième avec Sal Da Vinci et « Per Sempre Sì » avec 281 points.
La Finlande, pourtant citée parmi les favorites avant la finale, termine finalement sixième.
La France manque le Top 10
La France, représentée par Monroe avec la chanson « Regarde ! », termine à la 11e place avec 158 points.
Elle manque donc le Top 10 et fait moins bien que Louane, arrivée 7e en 2025, et que Barbara Pravi, deuxième en 2021 avec « Voilà ».
Une édition marquée par les tensions autour d’Israël
Cette édition 2026 a aussi été marquée par un contexte politique tendu autour de la participation d’Israël.
Cinq pays – l’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande – avaient choisi de ne pas participer au concours. L’UER avait par ailleurs mis en place de nouvelles règles de vote, notamment une limitation à 10 votes par personne, contre 20 auparavant.
Le classement complet de l’Eurovision 2026
- Bulgarie – DARA, « Bangaranga » – 516 points
- Israël – Noam Bettan, « Michelle » – 343 points
- Roumanie – Alexandra Căpitănescu, « Choke Me » – 296 points
- Australie – Delta Goodrem, « Eclipse » – 287 points
- Italie – Sal Da Vinci, « Per Sempre Sì » – 281 points
- Finlande – Linda Lampenius x Pete Parkkonen, « Liekinheitin » – 279 points
- Danemark – Søren Torpegaard Lund, « Før Vi Går Hjem » – 243 points
- Moldavie – Satoshi, « Viva, Moldova! » – 226 points
- Ukraine – LELÉKA, « Ridnym » – 221 points
- Grèce – Akylas, « Ferto » – 220 points
- France – Monroe, « Regarde ! » – 158 points
- Pologne – ALICJA, « Pray » – 150 points
- Albanie – Alis, « Nân » – 145 points
- Norvège – JONAS LOVV, « YA YA YA » – 134 points
- Croatie – LELEK, « Andromeda » – 124 points
- Tchéquie – Daniel Žižka, « CROSSROADS » – 113 points
- Serbie – LAVINA, « Kraj Mene » – 90 points
- Malte – AIDAN, « Bella » – 89 points
- Chypre – Antigoni, « JALLA » – 75 points
- Suède – FELICIA, « My System » – 51 points
- Belgique – ESSYLA, « Dancing on the Ice » – 36 points
- Lituanie – Lion Ceccah, « Sólo Quiero Más » – 22 points
- Allemagne – Sarah Engels, « Fire » – 12 points
- Autriche – COSMÓ, « Tanzschein » – 6 points
- Royaume-Uni – LOOK MUM NO COMPUTER, « Eins, Zwei, Drei » – 1 point