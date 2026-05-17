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Eurovision 2026 : la Bulgarie gagne pour la première fois. Israël deuxième, la France 11e

17 mai 2026 3 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
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Eurovision 2026 : la Bulgarie gagne pour la première fois. Israël deuxième, la France 11e

La Bulgarie a remporté l’Eurovision 2026 dans la nuit de samedi à dimanche à Vienne, en Autriche. Représentée par DARA et son titre « Bangaranga », elle s’est imposée avec 516 points, décrochant ainsi la première victoire de son histoire au concours.

La Bulgarie a remporté à la fois le vote des jurys et celui du public, avec 204 points des jurys et 312 points au télévote.

DARA offre à son pays un premier trophée

Cette victoire marque un moment important pour la Bulgarie, qui avait rejoint l’Eurovision en 2005 et n’avait encore jamais gagné le concours. DARA succède ainsi à l’Autrichien JJ, vainqueur en 2025, lors de cette 70e édition organisée à la Wiener Stadthalle de Vienne.

Israël deuxième, la Roumanie complète le podium

Derrière la Bulgarie, Israël termine à la deuxième place avec 343 points grâce à Noam Bettan et sa chanson « Michelle ». Le candidat israélien a notamment obtenu 220 points du public et 123 points des jurys.

La Roumanie complète le podium avec Alexandra Căpitănescu et son titre « Choke Me », crédité de 296 points.

L’Australie et l’Italie dans le Top 5

La suite du Top 5 est occupée par l’Australie, quatrième avec Delta Goodrem et « Eclipse » avec 287 points, puis par l’Italie, cinquième avec Sal Da Vinci et « Per Sempre Sì » avec 281 points.

La Finlande, pourtant citée parmi les favorites avant la finale, termine finalement sixième.

La France manque le Top 10

La France, représentée par Monroe avec la chanson « Regarde ! », termine à la 11e place avec 158 points.

Elle manque donc le Top 10 et fait moins bien que Louane, arrivée 7e en 2025, et que Barbara Pravi, deuxième en 2021 avec « Voilà ».

Une édition marquée par les tensions autour d’Israël

Cette édition 2026 a aussi été marquée par un contexte politique tendu autour de la participation d’Israël.

Cinq pays – l’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande – avaient choisi de ne pas participer au concours. L’UER avait par ailleurs mis en place de nouvelles règles de vote, notamment une limitation à 10 votes par personne, contre 20 auparavant.

Le classement complet de l’Eurovision 2026

  1. Bulgarie – DARA, « Bangaranga » – 516 points
  2. Israël – Noam Bettan, « Michelle » – 343 points
  3. Roumanie – Alexandra Căpitănescu, « Choke Me » – 296 points
  4. Australie – Delta Goodrem, « Eclipse » – 287 points
  5. Italie – Sal Da Vinci, « Per Sempre Sì » – 281 points
  6. Finlande – Linda Lampenius x Pete Parkkonen, « Liekinheitin » – 279 points
  7. Danemark – Søren Torpegaard Lund, « Før Vi Går Hjem » – 243 points
  8. Moldavie – Satoshi, « Viva, Moldova! » – 226 points
  9. Ukraine – LELÉKA, « Ridnym » – 221 points
  10. Grèce – Akylas, « Ferto » – 220 points
  11. France – Monroe, « Regarde ! » – 158 points
  12. Pologne – ALICJA, « Pray » – 150 points
  13. Albanie – Alis, « Nân » – 145 points
  14. Norvège – JONAS LOVV, « YA YA YA » – 134 points
  15. Croatie – LELEK, « Andromeda » – 124 points
  16. Tchéquie – Daniel Žižka, « CROSSROADS » – 113 points
  17. Serbie – LAVINA, « Kraj Mene » – 90 points
  18. Malte – AIDAN, « Bella » – 89 points
  19. Chypre – Antigoni, « JALLA » – 75 points
  20. Suède – FELICIA, « My System » – 51 points
  21. Belgique – ESSYLA, « Dancing on the Ice » – 36 points
  22. Lituanie – Lion Ceccah, « Sólo Quiero Más » – 22 points
  23. Allemagne – Sarah Engels, « Fire » – 12 points
  24. Autriche – COSMÓ, « Tanzschein » – 6 points
  25. Royaume-Uni – LOOK MUM NO COMPUTER, « Eins, Zwei, Drei » – 1 point
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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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