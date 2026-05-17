Eurovision 2026 : la Bulgarie gagne pour la première fois. Israël deuxième, la France 11e

La Bulgarie a remporté l’Eurovision 2026 dans la nuit de samedi à dimanche à Vienne, en Autriche. Représentée par DARA et son titre « Bangaranga », elle s’est imposée avec 516 points, décrochant ainsi la première victoire de son histoire au concours.

La Bulgarie a remporté à la fois le vote des jurys et celui du public, avec 204 points des jurys et 312 points au télévote.

DARA offre à son pays un premier trophée

Cette victoire marque un moment important pour la Bulgarie, qui avait rejoint l’Eurovision en 2005 et n’avait encore jamais gagné le concours. DARA succède ainsi à l’Autrichien JJ, vainqueur en 2025, lors de cette 70e édition organisée à la Wiener Stadthalle de Vienne.

Israël deuxième, la Roumanie complète le podium

Derrière la Bulgarie, Israël termine à la deuxième place avec 343 points grâce à Noam Bettan et sa chanson « Michelle ». Le candidat israélien a notamment obtenu 220 points du public et 123 points des jurys.

La Roumanie complète le podium avec Alexandra Căpitănescu et son titre « Choke Me », crédité de 296 points.

L’Australie et l’Italie dans le Top 5

La suite du Top 5 est occupée par l’Australie, quatrième avec Delta Goodrem et « Eclipse » avec 287 points, puis par l’Italie, cinquième avec Sal Da Vinci et « Per Sempre Sì » avec 281 points.

La Finlande, pourtant citée parmi les favorites avant la finale, termine finalement sixième.

La France manque le Top 10

La France, représentée par Monroe avec la chanson « Regarde ! », termine à la 11e place avec 158 points.

Elle manque donc le Top 10 et fait moins bien que Louane, arrivée 7e en 2025, et que Barbara Pravi, deuxième en 2021 avec « Voilà ».

Une édition marquée par les tensions autour d’Israël

Cette édition 2026 a aussi été marquée par un contexte politique tendu autour de la participation d’Israël.

Cinq pays – l’Irlande, l’Espagne, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Islande – avaient choisi de ne pas participer au concours. L’UER avait par ailleurs mis en place de nouvelles règles de vote, notamment une limitation à 10 votes par personne, contre 20 auparavant.

Le classement complet de l’Eurovision 2026