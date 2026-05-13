France Inter : Nagui quitte «La Bande originale» après 12 ans d’antenne

C’est une page importante de France Inter qui s’apprête à se tourner. Selon Le Parisien, Nagui va quitter la présentation de La Bande originale à la fin de la saison, après 12 années passées à incarner cette émission quotidienne. Installée dans la tranche de la mi-journée, l’émission mêle humeur, culture, humour, chroniques et invités venus défendre leur actualité.

Douze ans de présence

Lancée en 2014, La Bande originale s’était progressivement imposée comme un format à part dans la grille de France Inter. Diffusée en fin de matinée, elle rassemblait un public fidèle autour d’un mélange de chroniques, d’interviews et de séquences humoristiques. Le départ de Nagui marque la fin d’un cycle pour une émission fortement identifiée à sa personnalité.

L’avenir de l’émission encore flou

La grande question est désormais celle de la suite. Toujours selon Le Parisien, le sort réservé à La Bande originale n’est pas encore définitivement tranché. L’émission pourrait continuer sous une autre forme, évoluer, changer d’incarnation ou être remplacée dans la future grille de France Inter.

Leïla Kaddour-Boudadi, qui coanime le programme avec Nagui, pourrait rester dans l’aventure. Certains chroniqueurs souhaiteraient également poursuivre, mais aucune décision officielle claire ne semble encore avoir été arrêtée.