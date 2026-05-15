Trump dit perdre patience avec l’Iran après ses discussions avec Xi Jinping

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que sa patience envers l’Iran « s’épuisait », après des discussions avec le président chinois Xi Jinping et de nouveaux incidents maritimes près du détroit d’Ormuz.

Selon la Maison Blanche, Trump et Xi se sont accordés lors de leurs entretiens à Pékin sur la nécessité de maintenir ouvert le détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. L’Iran a fortement restreint la navigation dans cette zone depuis le début des frappes américano-israéliennes du 28 février.

Dans une interview diffusée sur Fox News, Trump a averti que Téhéran devait rapidement « conclure un accord ».

« Je ne vais pas faire preuve de beaucoup plus de patience », a-t-il déclaré.

Les discussions diplomatiques restent bloquées, l’Iran refusant d’abandonner son programme nucléaire ainsi que ses stocks d’uranium enrichi. Les États-Unis ont suspendu leurs frappes directes le mois dernier mais maintiennent un blocus des ports iraniens.

Ces déclarations interviennent alors qu’un nouveau navire aurait été saisi par des forces iraniennes au large des Émirats arabes unis. La crise maritime dans le Golfe continue d’alimenter les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique mondial.

La Chine, principal acheteur de pétrole iranien et partenaire stratégique de Téhéran, apparaît désormais comme un acteur central des efforts visant à éviter une aggravation du conflit et à rouvrir pleinement le détroit d’Ormuz.