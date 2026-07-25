Des manifestations nocturnes éclatent à La Havane, en réaction aux coupures d'électricité prolongées, dépassant souvent vingt-quatre heures. Les Cubains, confrontés à une crise économique aggravée par les sanctions américaines et la chute du tourisme, expriment leur mécontentement face à la dégradation des services publics et aux pénuries alimentaires.

Des habitants de La Havane descendent dans les rues la nuit pour protester contre des black-outs dépassant régulièrement vingt-quatre heures. La crise économique cubaine s’aggrave sous l’effet des sanctions américaines et de l’effondrement du tourisme.

La capitale cubaine vit au rythme de manifestations nocturnes répétées. Les coupures d’électricité, qui s’étendent fréquemment sur plus de vingt-quatre heures, ont poussé des habitants à descendre dans les rues pour exprimer leur colère face au délabrement des services publics.

Les pannes de courant ne constituent qu’une partie d’un tableau plus sombre. Les pénuries d’eau et de nourriture s’aggravent, accentuant la pression sur une population déjà éprouvée par des années de difficultés économiques.

L’île subit de plein fouet les effets des nouvelles sanctions américaines, qui asphyxient une économie par ailleurs privée de ses recettes touristiques, en chute libre. Cette conjonction de facteurs plonge Cuba dans une crise économique et monétaire d’une ampleur qualifiée d’inédite.