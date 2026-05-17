Alex Saab expulsé vers les États-Unis : nouveau coup de tonnerre autour du clan Maduro

Alex Saab, proche allié de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro, a été expulsé vers les États-Unis, a annoncé samedi l’agence vénézuélienne des migrations SAIME. Cette décision marque une nouvelle étape majeure dans les relations complexes entre Washington et Caracas.

L’homme d’affaires colombo-vénézuélien de 54 ans avait été arrêté à Caracas en février dernier lors d’une opération conjointe menée par les autorités américaines et vénézuéliennes, selon des responsables des forces de l’ordre américaines. Son arrestation était intervenue un mois après la capture de Nicolás Maduro par des forces spéciales américaines dans la capitale vénézuélienne.

L’expulsion d’Alex Saab est interprétée comme un signe du renforcement de la coopération entre les services de sécurité des deux pays sous la présidence par intérim de Delcy Rodríguez, ancienne vice-présidente de Maduro.

Alex Saab avait déjà été arrêté au Cap-Vert en 2020 avant d’être extradé vers les États-Unis pour des accusations de corruption et de blanchiment. Il avait finalement bénéficié d’une grâce présidentielle en 2023 dans le cadre d’un échange ayant permis la libération de ressortissants américains détenus au Venezuela.

Selon plusieurs sources proches du dossier, les autorités américaines espèrent désormais obtenir de Saab des informations susceptibles de renforcer leur dossier judiciaire contre Nicolás Maduro. L’ancien dirigeant vénézuélien et son épouse Cilia Flores ont été transférés à New York en janvier afin d’y répondre notamment d’accusations de complot en vue de commettre du narcoterrorisme. Ils contestent fermement ces accusations.

Longtemps considéré comme l’un des hommes les plus influents de l’entourage de Maduro, Alex Saab était soupçonné par Washington d’avoir joué un rôle central dans plusieurs opérations financières du pouvoir vénézuélien. Son retour sous contrôle américain pourrait désormais ouvrir un nouveau chapitre judiciaire explosif autour de l’ancien régime chaviste.