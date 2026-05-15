Des détenus de la prison ultra-sécurisée de Condé-sur-Sarthe attaquent l’État pour leurs conditions de détention

Sept détenus incarcérés au Centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe ont saisi le tribunal administratif de Caen afin de dénoncer leurs conditions de détention. Selon les informations du service police-justice de France Inter, les requérants estiment que plusieurs de leurs droits fondamentaux seraient bafoués dans cet établissement considéré comme l’un des plus sécurisés du pays.

Les détenus contestent notamment les régimes de fouilles, les restrictions de déplacements, certaines limitations imposées dans les contacts avec leurs proches ainsi que les conditions d’isolement. Plusieurs des prisonniers concernés sont considérés comme particulièrement dangereux et condamnés pour des faits de terrorisme ou de grand banditisme.

Ouvert en 2013, le centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe est régulièrement présenté comme une prison modèle en matière de sécurité carcérale. L’établissement fonctionne avec une surveillance renforcée et des protocoles très stricts destinés à limiter les risques d’agression, d’évasion ou de radicalisation en détention.

Le tribunal administratif devra désormais examiner si les mesures dénoncées portent atteinte aux droits fondamentaux des détenus au regard du droit français et des conventions européennes. Cette procédure intervient dans un contexte de débats récurrents autour des conditions d’isolement et de la gestion des détenus les plus sensibles dans les prisons françaises.