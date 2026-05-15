Les États-Unis envisagent d’inculper Raul Castro

Les autorités américaines envisagent d’inculper l’ancien dirigeant cubain Raul Castro, selon un responsable du département américain de la Justice cité par Reuters.

D’après cette source, l’inculpation pourrait être imminente, même si elle doit encore être approuvée par un grand jury fédéral. Les accusations potentielles porteraient sur la destruction d’avions civils en 1996.

L’affaire serait liée à l’incident au cours duquel l’armée cubaine avait abattu deux appareils appartenant à l’organisation humanitaire Brothers to the Rescue, basée aux États-Unis. Cet événement avait provoqué une grave crise diplomatique entre Cuba et les États-Unis.

Selon Reuters et CBS, les poursuites viseraient directement Raul Castro, aujourd’hui âgé de 94 ans et frère de Fidel Castro.

Cette initiative intervient dans un contexte de fortes tensions entre Washington et La Havane. L’administration du président Donald Trump a récemment renforcé la pression économique sur Cuba, notamment via des sanctions touchant l’approvisionnement en carburant de l’île.

Le gouvernement cubain n’a pas immédiatement réagi aux informations concernant une éventuelle inculpation.