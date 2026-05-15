U2 tourne son grand retour musical dans les rues de Mexico

Après plusieurs projets parallèles et une longue absence discographique, U2 prépare enfin son retour avec un nouvel album studio. Le groupe irlandais a dévoilé cette semaine les premières images du clip de Street of Dreams, présenté comme le premier single de ce quinzième opus attendu d’ici la fin de l’année.

Un clip tourné au cœur de Mexico

Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. ont été aperçus mardi dans le centre historique de Mexico pour le tournage du clip. Installés sur le toit d’un camion traversant les rues de la capitale mexicaine, les musiciens ont recréé une ambiance rappelant fortement le célèbre clip de Where the Streets Have No Name tourné à Los Angeles en 1987.

Le camion arborait l’inscription La calle de los sueños, traduction espagnole de Street of Dreams. Sur les réseaux sociaux, U2 a accompagné les premières images du tournage d’un message évoquant un “voyage” dans les rues mexicaines à bord d’un bus.

Mais la météo a rapidement compliqué le programme. Selon Franceinfo, de fortes pluies ont endommagé un générateur utilisé pour le tournage, obligeant le groupe à interrompre momentanément la production. Les membres de U2 auraient alors trouvé refuge chez un habitant du quartier, avant d’improviser un mini concert depuis un balcon décoré d’un drapeau mexicain. Une scène relayée par le groupe sur Instagram.

Le retour attendu de Larry Mullen Jr.

Ce nouvel album marquera aussi le retour complet du batteur Larry Mullen Jr., absent lors de la résidence de U2 à la Sphere de Las Vegas entre 2023 et 2024 en raison de problèmes de dos ayant nécessité une opération.

Le groupe promet un disque très rock, décrit comme “bruyant et chaotique” par plusieurs médias spécialisés. Les fans attendent ce véritable successeur de Songs of Experience depuis près de dix ans, même si U2 est resté actif ces dernières années avec la compilation Songs of Surrender, le documentaire Bono: Stories of Surrender ou encore plusieurs EP surprises.

Le tournage à Mexico a également attiré de nombreux admirateurs venus assister aux scènes du clip. Certains avaient été invités via les réseaux sociaux pour apparaître comme figurants, tandis que d’autres se sont rassemblés spontanément autour du groupe. Interrogé par l’AFP, un fan nommé “Tete” Urban a confié que faire signer sa guitare par The Edge représentait “de l’or”.

La maire de Mexico, Clara Brugada, a également rencontré les membres du groupe et les a invités publiquement sur X à venir donner un concert gratuit sur le Zocalo, l’immense place centrale de la ville qui a déjà accueilli Paul McCartney et Roger Waters.