Crise au Moyen-Orient : les BRICS affichent leurs divisions après une réunion tendue à New Delhi

Les profondes divergences entre les pays des BRICS sur la crise au Moyen-Orient ont éclaté au grand jour vendredi à New Delhi. À l’issue de la réunion annuelle des ministres des Affaires étrangères du groupe, l’Inde a publié une simple déclaration de la présidence plutôt qu’un communiqué commun, signe inhabituel des désaccords persistants entre les membres de l’organisation.

Le gouvernement indien a reconnu l’existence de « divergences de vues » concernant la situation dans le Golfe et plus largement au Moyen-Orient. Aucun détail précis n’a été donné sur les points de friction, mais cette incapacité à adopter une position commune met en évidence les intérêts parfois opposés des puissances qui composent désormais les BRICS élargis.

Le groupe rassemble aujourd’hui le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, ainsi que plusieurs nouveaux membres comme l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Indonésie. L’intégration récente de pays directement impliqués ou fortement concernés par les tensions régionales a complexifié les discussions diplomatiques au sein du bloc.

La présence de l’Iran et des Émirats arabes unis autour de la même table illustre les équilibres délicats que les BRICS doivent désormais gérer. Certains membres entretiennent des relations stratégiques étroites avec Téhéran, tandis que d’autres cherchent à préserver leurs liens économiques et sécuritaires avec les pays du Golfe ou les puissances occidentales.

Cette réunion à New Delhi devait initialement permettre aux BRICS d’afficher leur unité face aux grandes crises internationales et de renforcer leur poids diplomatique sur la scène mondiale. Mais l’absence de déclaration commune souligne les difficultés du groupe à parler d’une seule voix sur les dossiers géopolitiques les plus sensibles.

Malgré ces tensions, les BRICS continuent de se présenter comme une alternative aux institutions dominées par les puissances occidentales. Le bloc cherche à accroître son influence économique et politique mondiale, mais les désaccords internes sur les conflits internationaux pourraient compliquer cette ambition à mesure que l’organisation s’élargit.