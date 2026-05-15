Australie : une application réservée aux femmes condamnée après l’exclusion d’une femme transgenre

La justice australienne a confirmé vendredi une décision historique en faveur d’une femme transgenre exclue d’une application de réseautage social réservée aux femmes, renforçant ainsi les protections juridiques accordées aux personnes transgenres dans le pays. La Cour fédérale a également décidé de doubler les dommages et intérêts infligés à la plateforme « Giggle for Girls ».

L’affaire opposait Roxanne Tickle, une femme transgenre, à Sall Grover, fondatrice de cette application présentée comme un espace exclusivement destiné aux femmes. Roxanne Tickle avait été exclue de la plateforme après que son identité de genre eut été contestée, ce qu’elle considérait comme une discrimination contraire à la loi australienne.

Le tribunal a estimé que cette exclusion constituait une discrimination directe envers une femme transgenre. En première instance, la justice avait déjà conclu à une discrimination indirecte, mais la décision rendue vendredi va plus loin en affirmant explicitement que le traitement réservé à Roxanne Tickle violait les protections légales contre les discriminations fondées sur l’identité de genre.

Cette affaire est devenue emblématique du débat croissant autour des droits des personnes transgenres et des espaces réservés aux femmes. Les défenseurs des droits LGBTQ+ ont salué une décision qu’ils considèrent comme une victoire majeure pour l’égalité et l’inclusion en Australie.

À l’inverse, certains groupes militant pour des espaces exclusivement féminins biologiques dénoncent une décision susceptible, selon eux, de limiter la capacité des plateformes ou organisations privées à définir leurs propres critères d’accès. Sall Grover, fondatrice de l’application, est devenue une figure connue de ces mouvements ces dernières années.

La décision de la Cour fédérale pourrait désormais faire jurisprudence en Australie et influencer d’autres affaires similaires liées aux droits des personnes transgenres. Elle confirme également l’interprétation large des lois australiennes anti-discrimination, qui protègent les personnes transgenres dans l’accès aux services et aux plateformes numériques.