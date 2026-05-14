Fast and Furious fête ses 25 ans à Cannes : Vin Diesel en larmes aux côtés de Meadow Walker

La Croisette a vécu une soirée chargée d’émotion dans la nuit du mercredi 13 mai. Vin Diesel, Michelle Rodriguez et Jordana Brewster se sont retrouvés au Festival de Cannes pour célébrer les 25 ans de la saga Fast and Furious, à l’occasion d’une projection spéciale du premier film, sorti en 2001, programmée à 23h45. À leurs côtés sur le tapis rouge figurait Meadow Walker, la fille de Paul Walker, acteur emblématique de la franchise décédé dans un accident de voiture en 2013. Aucun des films de la saga n’avait jamais été sélectionné à Cannes, mais ce premier opus aura les honneurs d’une projection de minuit — une façon pour le festival, privé cette année de grands blockbusters hollywoodiens, d’accueillir un peu de ce buzz américain dont il est coutumier.

Vin Diesel en larmes en évoquant Paul Walker et sa fille

C’est à l’issue de la projection que l’émotion a débordé. « C’est vraiment dur de revoir ce film parce qu’il y a plein de moments que je vois d’une manière différente de vous. Vous, vous voyez une scène alors que moi, je revois le moment où Pablo m’a dit qu’il avait une fille d’un an », a confessé Vin Diesel, les larmes aux yeux, « Pablo » étant son surnom affectueux pour Paul Walker. « Je prie chaque jour pour que vous ayez un frère comme Paul. S’il y a bien une personne qui ne pouvait pas me laisser venir seul représenter cette fraternité, c’est Meadow Walker », a-t-il poursuivi en enlaçant la jeune femme sous les applaudissements du public présent. Outre cet hommage, l’acteur et producteur a également confirmé lundi le tournage à venir d’un 11e opus de Fast and Furious, dont la sortie est prévue pour le 17 mars 2028. Universal, propriétaire de la franchise, prépare par ailleurs une adaptation en série.

Une franchise à 7 milliards de dollars devenue incontournable

Née en 2001 autour de l’univers des courses de rue illégales, Fast and Furious s’est progressivement imposée comme l’une des franchises les plus rentables du cinéma mondial, avec 7 milliards de dollars amassés au box-office en onze films. Des productions modestes à leurs débuts, devenues au fil des épisodes de colossales superproductions à plusieurs centaines de millions de dollars de budget.