Une famille sur deux juge l’aide de l’État insuffisante pour élever un enfant

Plus d’un parent sur deux estime aujourd’hui ne pas disposer des moyens nécessaires pour préparer correctement l’avenir de son enfant, selon un baromètre publié à l’occasion de la Journée internationale des familles. Réalisée par OpinionWay pour Union nationale des associations familiales, l’enquête révèle une forte dégradation du sentiment de sécurité financière des familles françaises.

Selon ce sondage annuel, 53 % des parents interrogés déclarent ne pas avoir les moyens de préparer l’avenir de leurs enfants, contre 43 % l’année précédente. Un tiers affirme également que sa situation financière actuelle ne permet pas de faire plaisir à ses enfants, tandis que 13 % disent ne plus parvenir à répondre à certains besoins essentiels.

Les premières années jugées insuffisamment soutenues

Une famille sur deux considère par ailleurs que l’État n’apporte pas un soutien suffisant, notamment durant les cinq premières années de vie de l’enfant. Les dépenses liées à la garde, au logement, à l’alimentation ou encore à l’éducation sont régulièrement citées parmi les principales sources de pression budgétaire.

Cette dégradation intervient dans un contexte marqué par l’inflation persistante, la hausse des coûts du logement et un ralentissement du pouvoir d’achat de nombreux ménages. Plusieurs associations familiales alertent depuis plusieurs mois sur l’augmentation du nombre de foyers contraints de réduire certaines dépenses liées aux loisirs, à la santé ou à l’alimentation des enfants.