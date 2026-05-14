Star Wars revient au cinéma le 20 mai avec The Mandalorian and Grogu

Star Wars s’apprête à faire son grand retour dans les salles obscures. Après 7 ans d’absence au cinéma, la franchise culte reviendra sur grand écran le 20 mai avec The Mandalorian and Grogu, un nouveau film centré sur les aventures de Din Djarin, le célèbre chasseur de prime mandalorien, et de Grogu, devenu l’un des personnages les plus populaires de l’univers Star Wars.

Ce long-métrage marque une étape importante pour la saga, qui n’avait plus connu de sortie au cinéma depuis plusieurs années. Entre-temps, Star Wars s’est surtout développée à travers des séries, notamment sur Disney+, avec The Mandalorian en tête d’affiche. Le succès de cette série a largement contribué à remettre la franchise au cœur de l’actualité, en installant un duo immédiatement reconnaissable : un guerrier solitaire au casque d’acier et une petite créature sensible à la Force.

Quel scénario ?

Dans ce nouveau film, Din Djarin, incarné par Pedro Pascal, poursuit son parcours après la chute de l’Empire. Le personnage évolue désormais dans une galaxie encore instable, où les traces de l’ancien régime impérial n’ont pas totalement disparu. Sa mission l’amène à traquer d’anciens responsables impériaux et à intervenir dans des zones où l’ordre reste fragile.

À ses côtés, Grogu continue d’occuper une place centrale. Le petit personnage, issu de la même espèce que Yoda, a rapidement conquis le public grâce à son apparence, son mystère et son lien avec la Force. Son évolution devrait être l’un des grands enjeux du film, alors que son attachement à Din Djarin reste au cœur de leur histoire commune.

Le projet est porté par Jon Favreau, déjà associé au succès de The Mandalorian. Avec ce passage au cinéma, l’objectif est clair : offrir une aventure plus spectaculaire, pensée pour le grand écran, tout en conservant l’esprit qui a fait le succès de la série. Action, effets visuels, décors galactiques et personnages emblématiques devraient être au rendez-vous.

Le retour de Star Wars au cinéma représente aussi un test important pour Lucasfilm. Après une période dominée par les productions télévisées, la saga doit renouer avec l’événement collectif que représente une sortie en salle. The Mandalorian and Grogu pourrait ainsi servir de pont entre les fans historiques de la franchise et un public plus récent, qui a découvert cet univers grâce aux séries.

Le film devra également répondre à une forte attente. Grogu est devenu un phénomène mondial, bien au-delà du cercle habituel des amateurs de science-fiction. Son duo avec Din Djarin a permis à Star Wars de retrouver une forme de simplicité narrative : un protecteur, un enfant mystérieux, des ennemis à affronter et une galaxie à traverser.