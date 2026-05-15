Nantes : un adolescent de 15 ans tué par balle, le narcotrafic au cœur de l’enquête

Un adolescent de 15 ans a été tué par balle, jeudi soir, dans le quartier de Port-Boyer, à Nantes. Deux autres mineurs, âgés de 13 et 14 ans, ont été blessés lors de la même fusillade. Les tirs ont éclaté vers 19h30, dans un secteur déjà identifié comme un point de deal particulièrement disputé. Le plus grièvement blessé n’est désormais plus en danger, a indiqué vendredi le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, présent sur place.

Des tirs à l’arme automatique

Deux individus cagoulés ont ouvert le feu avec une arme automatique sur un groupe de trois adolescents. Laurent Nuñez a évoqué des tirs effectués « un peu à l’aveugle », dans un contexte très probablement lié au trafic de stupéfiants. Le ministre a toutefois insisté sur un point : cette piste ne signifie pas que les adolescents visés étaient eux-mêmes liés au trafic.

Un secteur déjà frappé par des violences

Le quartier de Port-Boyer avait déjà été touché ces dernières semaines par d’autres épisodes de violence. Fin avril, un jeune homme avait été tué et un autre grièvement blessé par balle dans le même secteur, dans des faits déjà examinés sous l’angle d’un possible lien avec le narcotrafic. Quelques jours avant la fusillade de jeudi, le quartier avait aussi connu un autre épisode de tirs.

Laurent Nuñez promet de poursuivre la lutte

Sur place ce vendredi, Laurent Nuñez a promis de poursuivre une « lutte intraitable » contre le narcotrafic. Le ministre de l’Intérieur a affirmé que l’État ne « perdra pas cette guerre » et a défendu une réponse policière et judiciaire renforcée. Il a notamment évoqué la poursuite des investigations et le démantèlement des réseaux de trafic de stupéfiants, dans un contexte national marqué par plusieurs règlements de compte récents.

Nice, Décines, Nantes : une série meurtrière

Le drame nantais fait suite à une série de violences liées ou potentiellement liées au narcotrafic. À Nice, deux personnes ont été tuées et six autres blessées lundi 11 mai dans le quartier des Moulins, lors d’une attaque à l’arme à feu visant un secteur de trafic. À Décines-Charpieu, près de Lyon, trois personnes sont mortes le même jour dans un incendie criminel, sur fond d’enquête pour un possible règlement de comptes entre narcotrafiquants.