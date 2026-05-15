L’épidémie de hantavirus met à l’épreuve la communication sanitaire post-COVID

Une épidémie de hantavirus à bord du navire de croisière MV Hondius pousse les autorités sanitaires à gérer un défi devenu familier depuis la pandémie de COVID-19 : informer rapidement le public sans alimenter la panique ni la désinformation.

Le virus, transmis principalement par les rongeurs, a provoqué plusieurs décès et contaminations sur ce paquebot de luxe placé en quarantaine dans l’Atlantique. L’affaire a immédiatement ravivé les souvenirs du COVID, notamment en raison des images de navire isolé en mer et des débats viraux sur les réseaux sociaux.

Les autorités sanitaires insistent toutefois sur un point central : le hantavirus n’est pas un nouveau virus et il présente un risque de pandémie beaucoup plus faible que le coronavirus. Malgré cela, les responsables de santé publique craignent une explosion de fausses informations et de réactions excessives en ligne.

Des agences sanitaires américaines et européennes tentent désormais d’adopter une communication plus transparente et empathique, tirant les leçons des critiques formulées durant la crise du COVID-19. Elles cherchent notamment à reconnaître les incertitudes scientifiques tout en évitant les messages contradictoires.

Dans l’Illinois, le département de la santé a publié un message inhabituellement direct sur les réseaux sociaux après la découverte d’un cas isolé sans lien avec le navire : « Vous devez promettre de lire tout ce fil avant d’envoyer des messages paniqués à votre groupe. »

Selon plusieurs responsables interrogés par Reuters, l’objectif est désormais de rassurer sans minimiser les risques, tout en combattant rapidement les rumeurs circulant sur internet.

L’épidémie du MV Hondius est également observée comme un test grandeur nature de la manière dont les gouvernements communiquent après l’expérience du COVID, à une époque où la confiance du public envers les institutions sanitaires reste fragilisée.