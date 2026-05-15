Brésil : le revirement de Flavio Bolsonaro sur un banquier emprisonné secoue la droite avant la présidentielle

Le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro se retrouve au cœur d’une nouvelle controverse après avoir reconnu des échanges avec un banquier emprisonné qu’il affirmait pourtant ne pas connaître quelques semaines plus tôt. Cette affaire fragilise le camp conservateur à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre au Brésil.

Des alliés de Flavio Bolsonaro ont confié à Reuters avoir été surpris par la publication d’un message vocal révélée par le média The Intercept Brasil. Dans cet enregistrement, le fils aîné de l’ancien président Jair Bolsonaro demande à Daniel Vorcaro, dirigeant de la banque en faillite Banco Master, de reprendre le financement d’un film consacré à son père.

Jusqu’en mars, Flavio Bolsonaro niait pourtant tout lien avec le banquier, devenu une figure centrale du scandale financier qui secoue actuellement Brasilia. La semaine dernière encore, il avait tenté d’associer politiquement l’affaire Banco Master au président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva lors d’un événement public.

Après la publication du message vocal, le sénateur a finalement reconnu avoir rencontré Daniel Vorcaro en décembre 2024. Il a affirmé que leurs discussions concernaient un contrat de financement interrompu et a présenté l’affaire comme une simple tentative de trouver des investisseurs privés pour un film sur l’histoire de son père.

Au sein du Parti libéral de droite, plusieurs proches de Bolsonaro reconnaissent désormais qu’un manque de transparence a aggravé la situation. Certains alliés cherchent à minimiser les liens entre le sénateur et le banquier afin d’éviter que le scandale ne prenne davantage d’ampleur à quelques mois du scrutin.

L’affaire a également provoqué des turbulences sur les marchés financiers brésiliens. Les analystes estiment que cette polémique pourrait affaiblir la campagne du camp Bolsonaro et renforcer les chances de réélection de Lula, alors que l’incertitude politique continue de peser sur l’économie du pays.