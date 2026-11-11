Greta Thunberg fait un retour tonitruant à la COP31 à Antalya, dénonçant l'hypocrisie des négociations climatiques et l'influence des lobbies industriels. Elle critique la contradiction entre les ambitions renouvelables des pays hôtes et leur dépendance au charbon, tout en appelant à des actions réelles pour protéger la planète et les populations vulnérables.

L’activiste suédoise a fait une apparition remarquée à Antalya, en Turquie, où se tient la conférence climatique des Nations unies, pour dénoncer l’hypocrisie des négociations et la mainmise des lobbies industriels sur les discussions.

Cinq ans après Glasgow, Greta Thunberg a retrouvé le chemin d’une COP. Arrivée mardi à Antalya, la militante suédoise de 23 ans n’a rien perdu de sa virulence à l’égard d’un processus qu’elle juge structurellement compromis. « C’est une hypocrisie qui se répète chaque année : les pays hôtes se voient offrir une occasion de se blanchir, et ces négociations sont truffées de lobbyistes payés par les industries destructrices qui profitent de notre statu quo extrêmement violent », a-t-elle déclaré à son arrivée.

La COP31 se tient dans la station balnéaire turque jusqu’au 20 novembre, co-organisée par la Turquie et l’Australie. Les deux pays mettent en avant leurs ambitions en matière d’énergies renouvelables et de solaire, mais restent tous deux fortement dépendants du charbon pour leur production électrique. Une contradiction que Thunberg, comme de nombreux militants présents, ne manque pas de relever, rappelant que les précédents pays hôtes, du Brésil aux Émirats arabes unis en passant par l’Azerbaïdjan, étaient eux aussi de grands producteurs d’hydrocarbures.

Le contexte mondial pèse sur les débats : l’année écoulée a été marquée par une série de catastrophes climatiques meurtrières, vagues de chaleur et inondations en tête, auxquelles s’est ajouté un nouveau choc énergétique lié au conflit américano-israélien contre l’Iran. « Le changement climatique menace tout », a martelé Thunberg, appelant les dirigeants à « agir pour protéger les populations plutôt que de sacrifier en permanence la majorité mondiale et la planète elle-même, pour qu’une minorité fortunée continue d’engranger des profits inimaginables et de maintenir sa puissance géopolitique ».

Sa présence à Antalya a suscité une vive émotion parmi les jeunes délégués et militants climatiques réunis pour la conférence. Amber Turner, 26 ans, représentante de l’Alliance des petits États insulaires, y voit un rappel des fondamentaux : « J’espère que la présence de Greta nous rappelle pourquoi nous avons commencé ce travail : pousser à un changement réel, tenir les décideurs pour responsables, et œuvrer à un avenir meilleur pour toute l’humanité. » Qiyun Woo, militante environnementale singapourienne, estime pour sa part que cette présence « puissante » renforce les appels d’une génération qui héritera des conséquences de ces négociations.

Thunberg avait émergé sur la scène internationale en 2018, à 15 ans, avec sa grève scolaire pour le climat devant le parlement suédois. Depuis Glasgow, où elle avait réduit les promesses des chefs d’État à du « blah, blah, blah », elle s’était tenue à l’écart des COP, tout en continuant à s’engager sur d’autres fronts, du mouvement pour la Palestine aux mobilisations récentes d’étudiants français. La prochaine édition de la conférence climatique, la COP32, est prévue à Addis-Abeba, en Éthiopie, en novembre 2027.