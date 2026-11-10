La Corée du Nord a testé une nouvelle torpille à grande vitesse en mer du Japon, visant à moderniser sa marine avant un déploiement potentiel en 2027. Cet essai s'inscrit dans un programme d'amélioration de ses capacités navales, intensifiant les tensions avec la Corée du Sud et le Japon, qui surveillent la situation de près.

La Corée du Nord a annoncé ce mardi 10 novembre 2026 avoir procédé à un nouvel essai de torpille à grande vitesse en mer du Japon. Selon l’agence officielle KCNA, cette arme doit renforcer les capacités offensives de la marine nord-coréenne et pourrait entrer en service dès le début de l’année 2027. Ce test intervient dans un contexte de modernisation accélérée des forces navales de Pyongyang et de tensions persistantes dans la péninsule coréenne.

Pyongyang poursuit le développement de ses capacités militaires en accordant une attention croissante à la guerre navale. Selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, un nouveau système de torpille à grande vitesse a été testé lundi 9 novembre dans les eaux de la mer de l’Est, appelée mer du Japon par les autorités japonaises. L’essai aurait été réalisé conjointement par plusieurs organismes militaires, notamment l’Académie des sciences de la défense, l’administration chargée des missiles et les services spécialisés dans la recherche sur les torpilles. Les autorités nord-coréennes affirment que l’opération a permis de vérifier l’efficacité opérationnelle du nouveau système. Elles présentent ce programme comme une étape supplémentaire dans le développement de technologies militaires avancées destinées à renforcer les moyens de la marine nationale.

La Corée du Nord prévoit de déployer cette nouvelle arme à partir du début de l’année 2027. Les caractéristiques techniques précises du système n’ont toutefois pas été rendues publiques. Pyongyang n’a notamment communiqué ni sa portée, ni sa vitesse exacte, ni le type de plateforme susceptible de la lancer. Cette absence d’informations rend difficile une évaluation indépendante de ses performances réelles. Le test intervient après plusieurs expérimentations consacrées aux armements sous-marins. En octobre, les autorités nord-coréennes avaient annoncé l’essai d’une torpille de précision baptisée Zam-2.0, présentée comme utilisant des technologies d’intelligence artificielle pour la détection et le guidage des cibles. Ces affirmations n’ont pas été vérifiées de manière indépendante, mais elles témoignent des ambitions affichées par le régime dans le domaine des armes navales.

Une marine nord-coréenne en pleine modernisation

Le développement de nouvelles torpilles s’inscrit dans un programme plus large de modernisation de la marine nord-coréenne. Longtemps considérées comme technologiquement inférieures à celles de la Corée du Sud, les forces navales de Pyongyang cherchent à améliorer leurs capacités de surveillance, de défense côtière et de frappe. Le régime investit notamment dans de nouveaux bâtiments de guerre, des missiles de croisière et des équipements sous-marins. En 2026, la Corée du Nord a renforcé sa flotte avec de nouveaux destroyers d’environ 5 000 tonnes, présentés comme capables d’emporter plusieurs catégories d’armements. Le dirigeant Kim Jong-un a également affiché sa volonté de doter progressivement sa marine de capacités stratégiques, notamment dans le domaine nucléaire.

Les torpilles occupent une place importante dans cette stratégie. Contrairement aux missiles qui évoluent dans l’atmosphère, ces armes se déplacent sous l’eau pour atteindre des navires de surface ou des sous-marins. Leur efficacité dépend notamment de leur vitesse, de leur discrétion, de leur capacité à identifier une cible et de leur résistance aux contre-mesures adverses. L’amélioration des systèmes de propulsion et de guidage peut donc représenter un avantage tactique important. Les autorités nord-coréennes affirment avoir mené plus de 180 essais au cours des cinq dernières années afin de perfectionner certaines technologies associées à leurs nouveaux systèmes. Mais les informations communiquées par KCNA restent difficiles à vérifier, et les spécialistes doivent généralement attendre des données supplémentaires pour évaluer la portée réelle de ces annonces.

De nouvelles inquiétudes pour la Corée du Sud et le Japon

Les essais militaires nord-coréens sont suivis avec attention par la Corée du Sud, le Japon et les États-Unis. Ces trois pays entretiennent une coopération importante en matière de sécurité et surveillent régulièrement les activités balistiques et navales de Pyongyang. Le développement de nouvelles armes sous-marines pourrait compliquer les missions de surveillance maritime et renforcer les capacités de dissuasion du régime nord-coréen. Les autorités sud-coréennes considèrent que ces annonces participent également à une stratégie de communication destinée à démontrer les progrès technologiques de l’armée. Un responsable du ministère sud-coréen de l’Unification a ainsi souligné la nécessité d’obtenir davantage d’informations avant de tirer des conclusions sur les performances du nouveau système.

Cette nouvelle expérimentation confirme la priorité accordée par Kim Jong-un au renforcement de ses forces armées. Alors que les relations entre les deux Corées demeurent tendues, Pyongyang multiplie les annonces concernant ses missiles, ses navires et ses équipements sous-marins. Le développement de torpilles plus rapides et potentiellement plus sophistiquées pourrait modifier certains équilibres militaires régionaux, même si leur efficacité opérationnelle reste à démontrer. Pour Séoul et ses partenaires, l’enjeu consiste à surveiller ces progrès tout en maintenant leurs capacités de défense. La perspective d’une entrée en service dès 2027 montre que la Corée du Nord entend poursuivre ses investissements militaires à un rythme soutenu. Ce nouveau test rappelle ainsi que la modernisation de l’arsenal nord-coréen ne se limite plus aux missiles balistiques et concerne désormais l’ensemble de ses moyens de combat, y compris sous la surface des océans.