Corée du Nord : Pyongyang annonce de nouveaux tirs de missiles stratégiques depuis des sous-marins

La Corée du Nord a annoncé le 15 octobre 2026 des essais de missiles de croisière stratégiques lancés depuis des sous-marins, visant à évaluer ses systèmes navals. Ces tests, considérés comme une réponse aux menaces extérieures, interviennent dans un contexte de tensions croissantes avec la Corée du Sud et les États-Unis.

La Corée du Nord poursuit le développement de son arsenal militaire. L’agence officielle KCNA a annoncé, jeudi 15 octobre 2026, des essais de deux types de missiles de croisière stratégiques présentés comme ayant été lancés depuis des plateformes sous-marines. Les tirs auraient été effectués mercredi en direction de la mer du Japon. Selon Pyongyang, ces opérations visaient à évaluer l’état de préparation de ses systèmes de combat navals et à démontrer l’efficacité de ses moyens de dissuasion.

Les autorités nord-coréennes assurent que les essais n’ont présenté aucun danger pour les pays voisins. Les caractéristiques exactes des missiles, notamment leur portée et leurs capacités opérationnelles, n’ont cependant pas été confirmées indépendamment.

Une nouvelle étape dans le développement de l’arsenal naval

Depuis plusieurs années, la Corée du Nord cherche à diversifier ses moyens de lancement de missiles. Cette stratégie vise notamment à réduire la vulnérabilité de son arsenal en cas de conflit.

Les systèmes lancés depuis la mer présentent un intérêt militaire particulier, car ils peuvent être plus difficiles à localiser que les installations terrestres fixes. Leur efficacité dépend néanmoins de nombreux facteurs, notamment la discrétion des plateformes de lancement et la fiabilité des communications. Les missiles de croisière suivent généralement des trajectoires différentes de celles des missiles balistiques et peuvent voler à relativement basse altitude.

De nouvelles tensions avec Séoul

Ces essais interviennent après plusieurs démonstrations militaires nord-coréennes au cours du mois d’octobre. Les relations entre les deux Corées demeurent particulièrement tendues, notamment après un incident à la frontière ayant blessé des militaires sud-coréens en septembre. Pyongyang présente ses programmes d’armement comme une réponse aux menaces qu’il estime subir de la part des États-Unis et de leurs alliés.

La Corée du Sud et le Japon surveillent étroitement les capacités nord-coréennes, tandis que Washington maintient sa présence militaire dans la région. Ces nouveaux essais confirment la volonté de Kim Jong-un de poursuivre la modernisation de ses forces stratégiques. Ils ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d’établir le niveau réel de maîtrise des technologies revendiquées par le régime.