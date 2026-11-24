La Corée du Sud renforce sa défense aérienne après l'intrusion d'avions militaires russes dans sa zone d'identification. Cet incident, survenu près de l'île d'Ulleung, a conduit Séoul à déployer des chasseurs et à protester officiellement auprès de Moscou. La montée des tensions, alimentée par la coopération militaire Russie-Corée du Nord, préoccupe fortement les autorités sud-coréennes.

La tension militaire remonte dans la péninsule coréenne après l’entrée d’avions militaires russes dans la zone d’identification de défense aérienne de la Corée du Sud. Cet incident intervient dans un contexte de rapprochement stratégique entre Moscou et Pyongyang, particulièrement surveillé par les autorités sud-coréennes. Séoul considère les activités militaires russes à proximité de son territoire comme un enjeu important de sécurité nationale.

Ce mardi 24 novembre, plusieurs appareils militaires russes se sont approchés de l’île sud-coréenne d’Ulleung, située entre la péninsule coréenne et le Japon. Face au risque d’une violation de son espace aérien, Séoul a fait décoller des avions de chasse et demandé aux habitants de se réfugier dans des abris. L’alerte a finalement été levée trois minutes plus tard. L’état-major sud-coréen a précisé que les appareils russes n’avaient pas pénétré dans l’espace aérien souverain du pays, contrairement aux premières informations communiquées par les autorités.

Séoul adresse une protestation officielle à Moscou

Le ministère sud-coréen de la Défense a convoqué l’attaché militaire de l’ambassade russe afin de protester contre cet incident et de demander des mesures pour éviter qu’il ne se reproduise. Une situation similaire s’était déjà produite le 17 novembre dernier, entraînant également le déploiement de chasseurs sud-coréens. Moscou ne reconnaît toutefois pas la zone d’identification de défense aérienne établie par Séoul, dont les limites s’étendent au-delà de l’espace aérien territorial.

La multiplication de ces incidents contribue à entretenir un climat de tension en Asie du Nord-Est. Le renforcement de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord constitue une préoccupation supplémentaire pour Séoul. Si aucun affrontement direct n’a été signalé, la répétition de ces manœuvres aériennes augmente le risque d’incidents entre les forces militaires présentes dans la région.