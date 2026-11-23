Jordan Bardella reconnait une erreur de Laure Lavalette pour sa participation à une publication antisémitique, mais refuse de la retirer de l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Il affirme son soutien tout en condamnant les propos antisémites, malgré l'ancienneté des faits reprochés à Lavalette, qui défend son passé.

Interrogé lundi 23 novembre sur BFMTV, Jordan Bardella a reconnu une erreur de Laure Lavalette, mise en cause pour sa participation à une publication étudiante contenant des éléments antisémites. Le président du Rassemblement national refuse toutefois de l’écarter de l’équipe de campagne de Marine Le Pen.

Jordan Bardella ne lâche pas Laure Lavalette. Face à Sonia Mabrouk, le patron du RN a concédé que la députée du Var avait commis une faute en signant le texte de présentation de cette publication. « Effectivement, c’était une erreur », a-t-il déclaré, évoquant une « inattention », tout en lui assurant son « total soutien ».

Questionné sur d’éventuelles sanctions, Jordan Bardella a écarté son retrait de l’équipe de campagne de Marine Le Pen, dont elle est porte-parole. Laure Lavalette « n’a de comptes à rendre qu’à ses électeurs », a-t-il affirmé. Il a néanmoins souligné que l’ancienneté des faits ne rendait pas les propos antisémites moins condamnables.

Une publication étudiante au cœur des révélations

L’affaire trouve son origine dans une enquête publiée le 18 novembre par Les Jours. Le média a retrouvé des archives concernant les années militantes de Laure Lavalette, lorsqu’elle dirigeait l’antenne bordelaise du Renouveau étudiant, une organisation affiliée au Front national, entre 1996 et 1998.

Selon cette enquête, elle avait signé l’introduction d’un livret diffusé en 1997, intitulé Nous. La publication contenait notamment une caricature antisémite, un éloge du fondateur de la Phalange espagnole et une publicité pour une librairie négationniste. Les textes incriminés étaient signés par d’autres auteurs : la mise en cause de Laure Lavalette porte sur sa responsabilité dans l’organisation et sa présentation du livret.

Déjà interrogée sur BFMTV la semaine précédente, la députée avait invoqué des faits remontant à trente ans et un contexte différent. Elle avait également qualifié Les Jours d’« officine d’extrême gauche » et rappelé sa participation à la marche contre l’antisémitisme de novembre 2023. Tout en indiquant qu’elle n’agirait pas de la même manière aujourd’hui, elle avait demandé à être jugée sur ses positions actuelles.