Ségolène Royal exprime des craintes alarmistes sur les conséquences d'une victoire du Rassemblement national, évoquant un possible « déferlement de violence » contre les populations noires et arabes. Ses propos suscitent de vives réactions, notamment sur LCI, où elle nuance ses déclarations, mais soulève un débat sur la responsabilité des personnalités publiques.

L’ancienne candidate socialiste à l’élection présidentielle, Ségolène Royal, a tenu des propos particulièrement alarmistes sur les conséquences d’une éventuelle arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Selon elle, une victoire électorale du parti pourrait provoquer un « déferlement de violence », allant jusqu’à des meurtres visant les personnes noires et arabes. Une déclaration qui illustre la radicalisation du débat politique autour de l’extrême droite et soulève la question de la responsabilité des personnalités publiques dans leurs prises de parole.

Invitée dimanche 22 novembre sur LCI, Ségolène Royal a provoqué de vives réactions en décrivant les conséquences qu’elle redoute d’une victoire du Rassemblement national à la présidentielle de 2027. L’ancienne ministre a estimé que certains individus radicalisés par des idéologies racistes pourraient se sentir encouragés à commettre des violences. Elle a également mis en cause CNews, accusant la chaîne de contribuer à la diffusion de discours qu’elle considère comme dangereux. Des affirmations qui ont suscité la contestation de plusieurs intervenants, notamment du journaliste Darius Rochebin, qui lui a demandé de préciser ses propos.

Une intervention contestée jusque sur le plateau de LCI

Face aux objections du présentateur, Ségolène Royal a précisé qu’elle ne prêtait pas nécessairement aux dirigeants du RN l’intention d’organiser de telles violences. Elle redoute plutôt une forme de libération de comportements extrémistes chez certains individus. Pour illustrer son raisonnement, elle a évoqué l’attentat raciste commis le 23 octobre à Trappes et à La Verrière, qui avait fait un mort et sept blessés. L’ancienne ministre a également affirmé que le suspect était lié au Rassemblement national, une assertion immédiatement contestée par Darius Rochebin. L’appartenance du suspect au parti n’est pas établie.

La séquence a rapidement dépassé le cadre de LCI pour alimenter les débats sur d’autres antennes. Sur CNews, le journaliste Raphaël Stainville a dénoncé une « vision apocalyptique et délirante », tandis que plusieurs intervenants ont critiqué la portée des déclarations de l’ancienne candidate à la présidentielle de 2007. Au-delà de la controverse politique, cet échange illustre la difficulté des chaînes d’information à encadrer des débats dans lesquels les projections les plus alarmantes prennent parfois le dessus sur les faits établis. Les risques de violences racistes constituent un sujet légitime de discussion, mais leur présentation comme une conséquence certaine d’un résultat électoral relève ici de l’appréciation personnelle de Ségolène Royal.