Règle d’or budgétaire : Bardella salue la piste Macron, Coquerel dénonce un « président à bout de souffle »

La proposition d'Emmanuel Macron d'inscrire une règle d'or budgétaire dans la Constitution suscite des avis divergents. Jordan Bardella y voit une opportunité, sous réserve de respecter ses conditions, tandis qu'Éric Coquerel critique vigoureusement ce projet, le qualifiant d'initiative d'un président à bout de souffle, pro-austérité et politiquement illégitime.

Une éventuelle révision constitutionnelle provoque déjà des réactions opposées. Selon La Tribune Dimanche, Emmanuel Macron réfléchirait à réunir le Parlement en Congrès, en janvier à Versailles, pour inscrire une règle d’or budgétaire dans la Constitution. Sébastien Lecornu aurait été chargé de sonder ses interlocuteurs sur cette hypothèse. Sollicité samedi soir, l’Élysée n’a pas commenté ces informations.

Jordan Bardella a accueilli favorablement cette perspective, en y voyant un rapprochement avec sa propre proposition. Le président du Rassemblement national avait demandé, le 5 novembre, une révision constitutionnelle sur ce sujet. Il annonce que son parti pourrait voter le dispositif, à condition que celui-ci corresponde à ses exigences.

Un soutien conditionnel du RN, une opposition frontale de LFI

Bardella réclame une règle interdisant la présentation d’un budget qui aggraverait la dette nationale. Son soutien dépendrait donc des modalités retenues. Il accompagne cette ouverture d’une attaque contre le bilan financier du macronisme.

À gauche, Éric Coquerel rejette l’initiative évoquée. Le député LFI dénonce un « président à bout de souffle » et conteste sa légitimité politique à modifier la Constitution. Il accuse Emmanuel Macron de vouloir renforcer une politique d’austérité qu’il juge déjà responsable des difficultés économiques du pays.

D’après les informations rapportées, le chef de l’État envisagerait de s’appuyer sur un projet adopté dans les mêmes termes par les deux chambres en 2011, mais jamais définitivement approuvé. Celui-ci prévoyait des trajectoires pluriannuelles de retour à l’équilibre auxquelles les budgets de l’État et de la Sécurité sociale auraient dû se conformer.