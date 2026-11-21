Sandrine Rousseau critique Yannick Jadot pour son opposition à Jean-Luc Mélenchon, qu'elle considère comme une impasse pour la gauche. Après son départ des Écologistes, Jadot a soutenu Raphaël Glucksmann, tandis que Rousseau plaide pour une diversité au sein du mouvement. La stratégie présidentielle sera votée en décembre.

Sandrine Rousseau ne partage pas le choix de Yannick Jadot et le fait savoir. Invitée de franceinfo samedi 21 novembre, la députée écologiste de Paris a reproché au sénateur de s’être enfermé dans « un truc anti-Mélenchon primaire ». À ses yeux, cette opposition systématique au candidat insoumis constitue une impasse électorale pour la gauche.

Cette nouvelle charge intervient deux jours après l’annonce du départ de Yannick Jadot des Écologistes. L’ancien candidat à la présidentielle, désormais soutien de Raphaël Glucksmann, a rompu avec le mouvement après l’ouverture de Marine Tondelier à une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon. Il accuse la direction de renoncer à l’identité politique et européenne du parti.

Une porte laissée ouverte à son retour

Malgré la dureté de sa critique, Sandrine Rousseau regrette cette démission. Elle considère que Yannick Jadot conserve toute sa place dans l’écologie politique et assure qu’elle soutiendrait son retour s’il décidait de revenir. La députée défend ainsi la possibilité de maintenir des sensibilités différentes dans un même mouvement, malgré leurs désaccords sur la présidentielle.

La crise concerne également Jérémie Iordanoff. Le député de l’Isère a annoncé jeudi sa démission des Écologistes, dénonçant la manière dont Marine Tondelier avait engagé le rapprochement avec LFI avant la consultation des adhérents. Son entourage a toutefois précisé à LCP qu’il comptait rester au sein du groupe Écologiste et social à l’Assemblée nationale.

Les militants doivent se prononcer en décembre sur la stratégie présidentielle du parti. Favorable à une alliance avec Mélenchon, Sandrine Rousseau poursuit donc la bataille interne pour cette orientation, tout en contestant l’idée que ses opposants devraient quitter le mouvement.