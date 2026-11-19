Yannick Jadot critique Marine Tondelier pour sa volonté de négocier avec La France insoumise, l'accusant de trahir l'histoire des écologistes. Tondelier, ouverte à une coalition en vue de 2027, est également sous pression après que Jadot a rejoint un autre candidat. Les adhérents écologistes décideront du futur en décembre.

Marine Tondelier a proposé une semaine de discussions à La France insoumise. Il n’a fallu que quelques heures à Yannick Jadot pour lui répondre. Mercredi 18 novembre au soir, l’ancien candidat écologiste à la présidentielle a dénoncé sur X une « entreprise de destruction méthodique de l’écologie politique ». À ses yeux, la secrétaire nationale des Écologistes « s’apprête à trahir notre histoire et nos valeurs ».

Au journal de 20 heures de France 2, Marine Tondelier venait de se dire prête à négocier une coalition autour de Jean-Luc Mélenchon pour 2027. Elle souhaite discuter avec les insoumis d’un programme de gouvernement, de la campagne présidentielle et d’un accord pour les législatives. Le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, a aussitôt accueilli favorablement la proposition.

Jadot a déjà choisi Glucksmann

Le sénateur de Paris a lui-même pris parti pour un autre candidat de gauche. Il a rejoint la campagne de Raphaël Glucksmann, un choix qui lui a valu une suspension temporaire des Écologistes. Dans son message, il reproche aussi à Marine Tondelier d’avoir fait fuir les deux tiers de leur électorat.

La question internationale sépare les deux camps jusque dans cet échange. Yannick Jadot a accompagné son message de références à l’Europe et à l’Ukraine. Sur France 2, Marine Tondelier avait elle-même reconnu des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon sur ces deux sujets, ainsi que sur l’Otan. Les adhérents écologistes auront le dernier mot en décembre.