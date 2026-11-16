La tension entre Marine Tondelier et Sandrine Rousseau s'intensifie au sein des Écologistes, surtout après que Rousseau a demandé à Tondelier de retirer sa candidature. Tondelier qualifie les méthodes de Rousseau de « toxiques » et insiste sur la nécessité de discussions internes pour trancher la stratégie présidentielle avant la consultation des adhérents.

La confrontation entre Marine Tondelier et Sandrine Rousseau prend une nouvelle dimension au sein des Écologistes. Invitée lundi 16 novembre de LCI, la candidate écologiste à l’élection présidentielle de 2027 a vivement réagi aux déclarations de sa collègue, qui lui demande depuis dimanche de retirer sa candidature au profit de Jean-Luc Mélenchon. « Je m’occuperai d’elle plus tard », a lancé Marine Tondelier, dénonçant des interventions publiques qu’elle considère comme des provocations répétées. La secrétaire nationale des Écologistes reproche à Sandrine Rousseau d’entretenir des tensions internes au moment où son parti tente de construire une stratégie présidentielle commune. Une nouvelle prise de parole qui confirme que le désaccord dépasse désormais la simple question du choix d’un candidat et touche aussi aux méthodes employées dans le débat interne.

Dimanche, Sandrine Rousseau avait demandé à Marine Tondelier de renoncer à la présidentielle et de rejoindre la dynamique de La France insoumise. La députée de Paris estime que la multiplication des candidatures à gauche risque de compromettre la présence d’un candidat de cet espace politique au second tour. Elle a également annoncé qu’elle ne donnerait pas son parrainage à la dirigeante écologiste, préférant soutenir le rassemblement qu’elle appelle de ses vœux autour de Jean-Luc Mélenchon. Une prise de position particulièrement sensible dans une formation dont les militants ne se sont pas encore prononcés définitivement sur la stratégie présidentielle. Marine Tondelier refuse cependant que le débat soit tranché par les déclarations individuelles de quelques responsables, même lorsqu’ils occupent une place importante dans la vie du parti.

« Une méthode toxique » : Tondelier veut préserver la décision des militants

Sur LCI, Marine Tondelier a directement mis en cause la manière dont Sandrine Rousseau mène cette confrontation. Elle qualifie sa méthode de « toxique » et considère que les attaques personnelles finissent par affaiblir le collectif écologiste. La candidate estime que les désaccords stratégiques doivent être discutés au sein des instances du mouvement et non transformés en affrontements médiatiques permanents. Elle maintient donc sa candidature, sans exclure par principe des discussions avec d’autres formations de gauche sur un éventuel rassemblement. Mais elle refuse de considérer que l’unité devrait nécessairement se construire autour de Jean-Luc Mélenchon, dont les positions ne sont pas partagées par l’ensemble des écologistes, notamment sur les questions européennes et internationales.

Le calendrier interne des Écologistes constitue désormais une échéance importante. Les adhérents doivent se prononcer d’ici au 13 décembre sur la stratégie à adopter pour la présidentielle, entre maintien d’une candidature autonome et différentes possibilités d’accord avec d’autres forces de gauche. Marine Tondelier entend poursuivre sa campagne jusqu’à cette consultation et souhaite que le mouvement puisse débattre sereinement de son avenir. Sandrine Rousseau défend, au contraire, l’urgence d’un rassemblement rapide autour d’une candidature qu’elle considère comme mieux placée.