Emmanuel Macron défend fermement le soutien à l'Ukraine, s'opposant à ceux qui prônent sa réduction, qu'il considère comme une menace pour la sécurité européenne. Il souligne que toute paix doit être juste et durable, sans légitimer les conquêtes russes, et appuie la nécessité de garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre des discussions européennes.

Emmanuel Macron hausse le ton face aux responsables politiques qui souhaitent réduire le soutien français à l’Ukraine. Dans un long message publié samedi 14 novembre sur X, le président de la République a accusé les partisans d’une limitation de l’aide militaire et financière à Kiev de fragiliser durablement la sécurité européenne. « Ceux qui veulent rationner les moyens de l’Ukraine souhaitent au fond l’obliger à une paix injuste », a-t-il affirmé, dénonçant une politique qui reviendrait, selon lui, à encourager de nouvelles agressions russes. Le chef de l’État n’a pas directement nommé Marine Le Pen dans les passages concernés, mais cette intervention intervient alors que la candidate du Rassemblement national a récemment annoncé son intention de mettre fin à l’aide financière française à l’Ukraine après une période de transition de six mois si elle accédait à l’Élysée en 2027.

Pour Emmanuel Macron, limiter le soutien européen reviendrait à affaiblir la position de négociation des Ukrainiens face à Moscou. « C’est l’esprit de défaite. C’est la recette pour la guerre d’après. Cela ne peut pas être la position de la France », a-t-il poursuivi. Le président considère qu’une paix durable ne peut reposer sur la reconnaissance de conquêtes territoriales obtenues par la force, ni sur des garanties de sécurité insuffisantes pour Kiev. Il estime également que les décisions prises aujourd’hui auront des conséquences directes pour les autres pays européens, en particulier ceux qui se sentent menacés par la Russie. Cette position s’oppose aux propositions de plusieurs responsables politiques qui défendent une diminution de l’engagement financier français, au nom notamment des contraintes budgétaires nationales et de la recherche d’un règlement diplomatique.

Macron veut renforcer les garanties de sécurité européennes

Cette intervention fait suite aux discussions organisées les 12 et 13 novembre à Dublin entre les dirigeants européens. Emmanuel Macron affirme que les États concernés travaillent à la fois au maintien du soutien militaire à l’Ukraine et à la préparation de garanties de sécurité qui pourraient être mises en œuvre après un éventuel cessez-le-feu. Le président évoque notamment la possibilité d’une force multinationale et la poursuite des travaux entre partenaires européens sur les conditions d’un accord de paix. Il appelle également les pays du continent à définir plus clairement ce qu’ils attendent des États-Unis dans la future architecture de sécurité européenne. Selon lui, les discussions avec les émissaires américains montrent que Vladimir Poutine ne serait pas disposé, à ce stade, à accepter un règlement garantissant durablement la souveraineté ukrainienne.

À quelques mois de la présidentielle de 2027, la guerre en Ukraine devient ainsi un sujet de confrontation de plus en plus explicite entre les candidats. Marine Le Pen défend une remise en question de l’aide financière française, tandis que plusieurs responsables du centre, de la droite et de la gauche sociale-démocrate souhaitent maintenir le soutien à Kiev. Jean-Luc Mélenchon, de son côté, continue de défendre une solution diplomatique fondée sur la négociation, mais ses propositions sur le Donbass ont suscité de vives critiques ces derniers jours.