Nicolas Sarkozy s'oppose à Bruno Retailleau concernant une éventuelle interdiction de La France insoumise, qu'il juge contre-productive. Il plaide pour le pluralisme et le vote comme moyens de régler les désaccords politiques, soulignant que l'exclusion d'un parti soulève des questions de démocratie. Cette prise de position révèle des divergences au sein de la droite.

Nicolas Sarkozy ne partage pas la position de Bruno Retailleau sur une éventuelle interdiction de La France insoumise. Dans un grand entretien accordé au Figaro, publié vendredi 13 novembre, l’ancien président de la République a fermement rejeté cette hypothèse, évoquée début octobre par le président des Républicains. « L’interdiction de La France insoumise, dont le candidat est donné au second tour par tous les sondages, n’aurait aucun sens », affirme Nicolas Sarkozy. Une prise de position qui marque une divergence importante entre deux figures de la droite, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027. L’ancien chef de l’État considère qu’un désaccord profond avec les idées d’une formation politique ne saurait suffire à justifier son exclusion du jeu démocratique.

Bruno Retailleau avait ouvert cette controverse le 1er octobre sur BFMTV et RMC, en dénonçant l’attitude de La France insoumise lors des mobilisations sociales. Il accusait alors le mouvement de Jean-Luc Mélenchon d’entretenir un climat de confrontation et d’encourager, selon lui, certaines formes de désobéissance aux institutions. Le président des Républicains avait estimé que la question d’une interdiction pouvait désormais être posée, tout en reconnaissant les difficultés juridiques d’une telle démarche. Gérard Larcher avait lui aussi considéré, quelques semaines plus tard, que cette interrogation pouvait être soulevée. Nicolas Sarkozy défend une approche différente : il estime que les électeurs doivent pouvoir départager les formations politiques par le vote, même lorsque leurs programmes suscitent une opposition radicale.

« Une curieuse vision de la démocratie », estime l’ancien président

Nicolas Sarkozy prend soin de préciser qu’il ne partage pas les orientations de Jean-Luc Mélenchon. Mais il considère que La France insoumise, dès lors qu’elle participe légalement aux élections, appartient au champ de la compétition républicaine. Il applique le même raisonnement au Rassemblement national, refusant que celui-ci puisse être exclu du scrutin au seul motif que ses propositions sont contestées. L’ancien président dénonce ainsi ce qu’il considère comme une conception paradoxale de la démocratie, consistant à vouloir écarter des formations qui représentent une part importante de l’électorat. Cette position ne constitue pas un soutien politique à LFI ou au RN, mais une défense du principe selon lequel les désaccords doivent d’abord se régler dans les urnes.

Cette divergence intervient alors que Nicolas Sarkozy appelle parallèlement les candidats de la droite et du centre à se rassembler autour d’une primaire commune. L’ancien chef de l’État souhaite que les prétendants s’accordent sur des principes programmatiques et s’engagent à soutenir le vainqueur. Bruno Retailleau défend également l’organisation d’une consultation, mais leurs positions sur le traitement de La France insoumise illustrent des différences d’appréciation au sein de la droite. Sur le plan juridique, une dissolution de parti ne peut d’ailleurs résulter d’une simple appréciation de son programme : elle doit répondre à des conditions légales précises et reste soumise au contrôle du juge.